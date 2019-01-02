車頂綁全新彈簧床墊…邊防警一刀割開　2人「睡醒臉」爬出

▲非洲難民藏身床墊裡，試圖闖關西班牙邊境。（圖／翻攝推特／@JonInarritu）



國際中心／綜合報導

非洲難民為了偷渡無所不用其極。西班牙邊防人員上月30日在北非屬地梅利利亞（Melilla）攔查一輛可疑貨車，割開車上載運的兩張彈簧床墊，發現竟有2名年輕男子被裝在床墊裡，試圖偽裝成商品偷渡。

據美聯社報導，這段以手機拍攝的攔檢影片，近日在西班牙社群網路中瘋傳；西班牙國民警衛隊（Civil Guard）1日證實，這起事件發生在梅利利亞與摩洛哥邊境。梅利利亞為西班牙在北非的兩處海外屬地之一。

兩名年輕難民向警方表示，他們每人向人蛇支付4500歐元（約15萬7000元新台幣）金額，換取偷渡進入歐洲。報導指出，駕駛貨車的司機被攔查時，趁亂徒步往摩洛哥方向逃逸；2名年輕男子則被送往難民機構安置。

此外，西班牙海巡機構也在1日當天表示，在直布羅陀海峽附近水域一共救起111名試圖越過海峽的難民。根據聯合國難民署數據，2018年有超過2200名難民於企圖橫越地中海的過程中罹難。

來自撒哈拉以南的非洲難民，為了逃避貧窮和戰亂，前仆後繼的湧入北非地中海沿岸，不惜冒險以各種方式企圖闖關進入歐洲；除了躲進床墊，過去也曾有人把自己塞進行李箱中。西班牙巴斯克參議員Jon Inarritu在推特上分享這段影片，並直言，「只要難民們還缺乏安全的路徑尋求庇護，類似這樣的情況將會不斷在歐洲南部邊境發生。」