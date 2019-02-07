「玻璃戒指」塵封33年　珠寶商一看嚇暈：這是3000萬鑽戒！

▲婦人花412元買的戒指竟價值3000多萬。非當事者。（示意圖／路透社）



國際中心／綜合報導

英國55歲婦人黛布拉（Debra Goddard）33年前在跳蚤市場花10英鎊（約台幣412元）買了一枚玻璃戒指，後來就存放在家中沒配戴，直到最近才把它翻出來要拿去賣掉。沒想到等著黛布拉的竟是驚人真相，這枚戒指經過鑑定後確認根本不是玻璃製，上頭鑲的可是貨真價實的「鑽石」，價值高達74萬英鎊（約台幣3050萬元）。

據《太陽報》報導，黛布拉表示，這枚戒指已經放在家中30幾年，最近老母親的錢不幸被親友給騙光了，導致家裡經濟狀況吃緊，於是她打算把家裡舊物拿去變賣，才讓這枚戒指又重見天日。

原本黛布拉估計戒指應該會升值到750英鎊（約台幣3萬元），想不到珠寶專家一看就發現，這是枚26、27克拉的鑽石戒指，真實價值比她預估的高出1000倍。黛布拉透露，當她拿著這枚戒指到珠寶商時，「對方幾乎都快暈倒，還告訴我難道不知道這是鑽石嗎？」

她熬夜看著這枚戒指，思考該怎麼做，最後決定委託蘇富比進行拍賣，扣掉手續費等等費用，實賺了47萬英鎊（約台幣1937萬元），不僅解決家中經濟問題，還額外擁有一大筆財富。

事實上，黛布拉是名慈善家，平時都在育幼院照顧20幾名孩童，即使一夜致富她也沒改變以往的生活型態，依舊住在廉價的租屋處，過著樸實生活，獲得的47萬英鎊則是給72歲的老母親做為養老金，且成立一間珠寶公司，幫助更多人發現隱藏的寶石，此外，她還寫了一本書，要用賺到的錢幫助弱勢孩童。

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