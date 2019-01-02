人類進入「數位身分」時代　阿里發布2019十大科技趨勢

▲藉由生物辨識技術成熟，結合大數據和雲端化處理，數位身分可能成為人們未來的第二張身分證。圖為生物辨識、虹膜辨識示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／台北報導

5G、AI、區塊鏈、物聯網等新技術下，阿里巴巴達摩院今天發布「2019十大科技趨勢」，涵蓋智慧城市、自動駕駛、圖神經網路系統等領域，並預言「數位身份」將成為人們的第二張身份證，機器將成為具備常識、理解和認知能力的AI。

阿里巴巴達摩院還認為，雖然目前AI技術發展最火熱，但生物識別技術會比它更快進入成熟階段。報告說，2019年，生物識別技術正逐漸成熟並進入大規模應用階段。生物識別和活體技術也將重塑身份識別和認證，將遍及社區門禁、餐廳吃飯、超市收銀、高鐵進站、到醫院看病等場景。

在5G領域，達摩院指出，5G網路的連接能力將增強至百億級，帶來海量的機器類通信及連接的深度融合，包括網路將向雲端化、軟體化演進，也將會催生全新應用場景，例如車路協同、工業互聯網等。

▲KT電信攜手intel、三星在冬奧5G轉播、智慧城市等應用。（圖／記者洪聖壹攝）

達摩院預測，大陸將會有越來越多城市擁有城市大腦。同時，城市實時仿真成為可能，城市局部智能將升級為全域智能。

但對於近年發展如火如荼的自動駕駛，達摩院認為，將進入冷靜發展期，坦言「確實在很長一段時間內將無法實現終極的無人駕駛」。但未來2到3年內，以物流、運輸等限定場景為代表的自動駕駛商業化應用會迎來新的進展。

網絡安全方面，阿里巴巴達摩院認為，未來幾年，黑客攻擊不會停止，但數據安全保護技術將加碼推出。各國政府都會趨向於推出更加嚴厲的數據安全政策法規，企業將在個人數據隱私保護上投入更多力量。

以下為阿里巴巴達摩院發表的「2019十大科技趨勢」

趨勢1：更多智能城市誕生，升級為全域智能

趨勢2：語音AI在特定領域通過圖靈測試

趨勢3：AI專用晶片將挑戰GPU的絕對統治地位

趨勢4：超大規模圖神經網絡系統將賦予機器常識

趨勢5：計算體系結構將被重構

趨勢6：5G網路催生全新應用場景

趨勢7：數位身份將成為第二張身份證

趨勢8：自動駕駛進入冷靜發展期

趨勢9：區塊鏈回歸理性，商業化應用加速

趨勢10：數據安全保護技術加速湧現

▼第五屆世界互聯網大會在浙江烏鎮舉辦，百度發表Apollo自動駕駛車系統。（圖／記者陳政錄攝）