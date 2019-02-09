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高雄走春必去處　月下老人賜愛情良緣、發大財

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▲▼高市府推動愛情產業鏈，提升城市另類觀光。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高市府推動愛情產業鏈，提升城市另類觀光。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

時下年輕人，常有晚婚且少子化等情況，高市府很積極推動愛情產業鏈，除可促進飯店、餐廳、婚紗業及攝影業等周邊產業發展外，更聘請瓊瑤擔任市府愛情總顧問，為高雄注入豐富的愛情元素打造不一樣的高雄。高市府積極行銷高雄成為愛情都市，情侶們春節假日要去那裡走春，觀光局及民政局9日舉行「月下老人記者會」，歡迎單身男女來到前金萬興宮祈求良緣，萬興宮奉祀的月老星君十分靈動，在民眾虔誠的祈求下，預祝天下有情人早締良緣、佳偶天成。

高雄市議會議長許崑源表示，前金萬興宮主祀清水祖師，多年來深受祖師爺保佑，而且祖師爺的籤詩靈驗，更可透過宗教文化方式響應，搭配市府推動的愛情產業鏈，提升高雄另類觀光。

▲▼高市府推動愛情產業鏈，提升城市另類觀光。（圖／記者宋德威攝，下同）

觀光局長潘恆旭表示，目前也舉辦十大摩鐵票選，尤其萬興宮正臨近愛河美景，逛愛河燈會的同時，還可到萬興宮祈求良緣，不管是已婚求人緣、未婚求良緣，還是想要斬爛桃花緣，歡迎來此向月老祈求屬於自己的善緣。

另民政局長曹桓榮也表示神威遠播的前金萬興宮，誠如其名，有金有興，信徒拜拜後必然又興又旺，而且在高雄市議會議長許崑源擔任主委的帶領下，有效凝聚地方民心，積極推動宗教文化，也在年前舉行清水祖師四大部的開光安座，相當有意義，特別在萬興宮參拜祈願高雄發大財，許願市民朋友歡樂過好年、締良緣。

廟方也特別向眾人解說月下老人的由來，帶領民眾參拜月老星君、求姻緣袋，並介紹廟前「祥龍獻珠3D 階梯藝術彩繪」、潘麗水大師作品，並推薦周遭「月娥鴨肉麵」、「前金廟切仔担」、「前金黑輪伯」、「小南碗粿」等美食，民眾可到萬興宮領略宗教文化之美，同時品嚐在地小吃美食。

▲▼高市府推動愛情產業鏈，提升城市另類觀光。（圖／記者宋德威攝，下同）

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關鍵字：韓國瑜,潘恆旭,觀光

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