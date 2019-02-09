女童跟著走…許淑華被誤認「當媽」急喊：我未婚





▲國民黨立委許淑華。（圖／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜趁春節期間，帶全家人和「神力女超人」立委許淑華到峇里島放鬆度假，並於7日晚間返台。由於許淑華身旁跟著韓國瑜隨行秘書的女兒，讓在場記者誤以為她當媽了，著急地揮手大喊「不是我的！我未婚！」，使身後的韓冰被逗得哈哈大笑。

韓國瑜過今年春節前夕發紅包行程滿檔，但小年夜後到初四完全沒有公開活動，原來在3日已跟家人和許淑華一同搭乘飛機到峇里島，返台後初五（9日）將出席愛河燈會「金銀河」開幕式。韓國瑜出國保密到家，據新聞局長王淺秋轉述，他出發前還交代，「如果有人問起，就說我去山洞修行了，但不要問哪個山洞」。

▲韓國瑜一行人返台現身桃園機場。（圖／地方中心翻攝）

而韓國瑜一行人於7日返台、現身桃園機場時，韓國瑜針對自己出國度假遭轟事件做出回應，他希望外界平常心看待，不要吹毛求疵，「酸言酸語，何苦呢？看到民進黨休不休假，我們也不會酸」。一同去峇里島度假的許淑華，也在回國後受訪時為韓國瑜叫屈，直指每個政治人物都再休年假，他（韓國瑜）在哪裡休，有差嗎？

值得一提的是，在韓國瑜一行人返台、出海關的時候，有媒體發現許淑華身邊多了一名小女童，誤以為她當媽媽了，使許淑華趕緊揮手澄清，「不是我的！我未婚！」這項舉動使身後的韓冰彎腰大笑，連許淑華自己也忍不住笑了出來，回頭擁抱小女童。事後媒體才得知，原來小女童是韓國瑜隨行秘書的女兒，今年就讀小學三年級。