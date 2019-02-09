美國人評價英文能力！韓國瑜讓人尊敬　柯文哲會「高程度詞彙」：但有口音

網搜小組／綜合報導

許多政治人物都有深藏不露的英文能力，高雄市長韓國瑜就曾嗆聲，和台北市長柯文哲相比，自己的英文比較好，因為柯P有新竹腔。知名YouTube頻道找來一位美國女孩做出評論，她看過2人講英文的樣子後，表示柯P英文不錯、會用高程度詞彙，但是有口音；韓國瑜則是「努力講」的態讓人肯定。

知名YouTube頻道《不要鬧工作室》日前貼出一段影片，讓一位美國女孩來評價多位台灣名人的英文能力，對象包括柯文哲、韓國瑜、蔡英文、馬英九等人。她先是評價柯文哲「柯P的英文不錯，他之前會用一些高程度的詞彙，但她有口音，而且還蠻台式的英文」、「英文母語的人不會這樣說，但我們聽得懂他的意思」。

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▲台北市長柯文哲。（圖／記者劉亮亨攝）

她看過韓國瑜演講的網路影片後表示，「我尊敬他，他看起來很努力在講」、「他有一點口音」，不過關於講稿內容的部分，她則認為稿子一定不是韓國瑜本人寫的「但我相信韓市長有一定的英文能力」。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

至於誰的英文能力最好，這位美國女孩大力稱讚前總統馬英九「水喔！」因為完全沒有口音，所以是幾個政治人物當中說得最好的一位「他贏了」。片尾她也笑著下結論「我覺得馬前總統贏了，他的英文最好」。

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