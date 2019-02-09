16歲女兒最強撒嬌！爸怨合照「全是套路」網一看狂喊岳父

▲16歲女兒撒嬌要合照，原PO超開心，但下一秒...。（圖／爆怨公社，下同）

網搜小組／綜合報導

上輩子的情人，這輩子的心肝！有爸爸在臉書PO文，抱怨16歲女兒大年初一和他逛街，沒想到突然撒嬌要求自拍合照，還問他「爸，你愛我嗎？」當時他二話不說立刻點頭，結果下一秒女兒竟開口要新鞋，讓他直呼這全是「套路」，感覺像被仙人跳。

劉姓男網友在臉書不公開社團「爆怨公社」表示，當時女兒突然提議一起合照，拍完還問他「爸，你愛我嗎？」他心想偶爾讓女兒撒撒嬌也好，一秒霸氣回答「當然阿！」不料女兒立刻接話「那今天年初一，我可以買新鞋嗎？」

原PO意識到內情不單純，瞥了瞥女兒手機查到的新鞋資訊，隨即說「看這牌子，應該不好買吧！」沒想到女兒早就有備而來，立刻回答「不會阿，前方20公尺有專賣店」讓他當場大驚失色，不禁嘀咕「干，這該不會是套路吧！」

最後，原PO還是買了單，替女兒買了一雙1580元的新鞋。女兒則笑嘻嘻地說「謝謝惠顧，歡迎下次再光臨」。他抱怨，父女16年來只合照過4次，這次一定是「史上最貴的一張照片」，但「我生的我養的我寵的氣不得」。

許多網友看完笑翻，紛紛留言表示：「這是甜蜜的負擔」、「這就是套路」、「真羨慕有女兒撒嬌」、「阿爸買的不是鞋，是女鵝的笑容」、「還不能不給騙，最可怕的詐騙車手」、「你女兒下手太輕了，哈哈哈」、「還缺女兒嗎」、「前世情人再貴也要買下去」、「女兒好貼心，要東西要的讓人舒服」。

其中，還有不少男網友歪樓，開玩笑說：「這種小事讓女婿來」、「岳父，下次讓我來買」、「這裡有女婿應徵區嗎」、「便宜啦，岳父，以後有我買單」、「現場女婿人山人海」、「一堆人等著叫岳父」、「岳父樓開啟」掀起熱議。