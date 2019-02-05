活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪





▲這是老爸第一次搶著曬衣服。（圖／Li-jie Pan授權引用）

網搜小組／綜合報導

一名女網友日前早上醒來發現，從來不會主動曬衣服的父親，竟積極地搶著做，在震驚之餘她往旁邊一瞥，瞬間明白這個突如其來的貼心，而上萬網友也被這一幕給逗樂，紛紛笑回「晾衣背後的動力」、「這個忙我可以幫」。

Li-jie Pan向‎《ETtoday新聞雲》記者表示，因為當天下午全家人就要回鄉下，所以早上便把衣服都洗一洗，結果老爸將一疊千鈔忘在外套口袋，就這樣順手丟進洗衣機，事後他發現那筆錢找不到，才聯想可能已經「被洗」了，於是破天荒搶著要曬衣服。

Li-jie Pan出賣父親難得一見的畫面，笑虧「活了這麼多年，第一次看到老爸主動曬衣服」；而她也不忘拍下能驅使爸爸勞動的「圓形魔陣」，看著前方12張千元鈔，以及父親認真的模樣，她瞬間被狂戳笑穴。

她在爆廢公社發文吸引上萬人按讚，網友們不禁笑回，「被抓到洗錢了吼」、「原來是為了錢，怕被媽媽發現」、「不自己曬就會變成媽媽的私房錢了」、「男人哭吧不是罪」、「前幾天我也做了這種事」；另外，一些人覺得原po爸爸有明星臉，直呼「側臉好像黃仲崑阿！」

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▼就知道案情不單純XDDD。（圖／Li-jie Pan授權引用）