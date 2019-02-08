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影／生女兒超驕傲！媽怨女「太貼心」...過年主動到果園幫忙　網讚爆：預約當親家

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網搜小組／綜合報導

不少人過年回家，除了要面對長輩連環提問，還有人有被「重男輕女」的問題壓得喘不過氣，頻頻被「催生兒子」。但這位媽媽日前大方表示「我生女兒我驕傲！」原來他們一家回老家過年，國小的女兒在過年期間從沒有吵著要出去玩，反而是貼心主動地要幫去爺爺奶奶的蜜棗果園幫忙，讓媽媽大喊女兒就是貼心，貼文一出也吸引了上萬名網友按讚鼓勵。

▲▼ 國小妹妹過年貼心主動去爺爺奶奶的果園幫忙 。（圖／網友陳瑩薇提供）

▲國小妹妹過年貼心主動去爺爺奶奶的果園幫忙 。（圖／網友陳瑩薇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

陳小姐日前在臉書「爆怨公社」中「抱怨」女兒。她表示春節連假他們回爺爺奶奶家團聚，這期間10歲的女兒從來都沒有吵著要出去玩，反而會主動問她需不需要去祖父母的果園幫忙，讓她深深感到「生女兒好驕傲」，不過孩子太貼心也反而令她覺得愧疚。

媽媽表示，女兒一直都是個貼心的小棉襖，平時自己會安置救援一些小貓小狗，女兒也都會幫忙。有經驗的網友表示在果園幫忙比待在家滑手機好多了，不過媽媽心疼地說「裡面蚊子也多到爆」，不過之後也有安排外出放風的行程，慰勞女兒的辛苦，讓大家都放鬆一下。

▲▼ 國小妹妹過年貼心主動去爺爺奶奶的果園幫忙 。（圖／網友陳瑩薇提供）

▲ 女兒平時也會協助媽媽安置需要被救援的奶貓和小狗 。

貼文一出吸引了2.7萬名網友按讚，紛紛大讚妹妹的懂事貼心，「現今懂事的孩子不多了」、「生女兒真好。羨慕啊」、「女兒是父母的貼心小棉襖」、「 一點都沒錯，環境造就一個人！」、「有女萬事足」、「還在重男輕女的人可以去撞牆了」。

還有一票鄉民歪樓表示「棗子看起來很好吃」、「棗子怎麼賣」、「烏魚子必配」、「可以先預約女婿的位子嗎～幫我侄子預約一下」、「再等個10幾年～我兒子娶你女兒，我再來驕傲」。還有人發現妹妹看起來好像有點過瘦，對此媽媽回應說是體質關係吃不胖，「她食慾很好也很健康，我會再努力撐胖她」，要大家不要擔心。

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關鍵字：女兒,過年,果園,蜜棗,暖新聞,爆怨公社

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