刮2張中100萬！新北女瞪眼「傻站1分鐘」回神報喜　親媽鄙視：自己加0別騙

▲位在三峽這家彩券行，開出100萬刮刮樂大獎。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

記者陳怡伶／綜合報導

「媽！我中獎了！」新北市三峽區一名30歲女子平常就有買刮刮樂的的習慣，但都是中小獎而已，趁著這次過年想說就再來衝一波，初一5日跑到彩券行買了2張2000元的「2000萬超級紅包」，沒想到財神爺降臨，讓她中了三獎100萬，嚇得她站在櫃台傻愣1分鐘才回神，打回家報喜還被媽媽吐槽說「妳自己畫很多0吧」，讓她哭笑不得。

這次開出三獎100萬是位在三峽大同路的金惠發彩券行，店員開心透露，這次中100萬的女客人從事服務業，年約30多歲，平常會來店裡購買刮刮樂，不過都是挑100元、500元小額的，「客人她說與經銷商聊到最近看到很多有關刮刮樂中獎的新聞，所以就想買2000萬超級紅包試試看，沒想到真的中了！」

▲真的沒有在開玩笑，真中了100萬元。（圖／翻攝自彩繪彩券行 - 三峽金惠發彩券行粉專）

該名女子挑選1號與5號共兩張刮刮樂，第一張她先刮1號，結果摃龜收場，但在刮第二張5號時整個嚇壞了。店員表示，中獎人當時站在店裡不斷的比對，站了將近1分鐘之久，才回過神來打電話與媽媽報喜。

不過媽媽根本不相信刮到100萬，在電話另一頭吐槽女兒說，「是不是中100元？是妳自己在上面畫了好幾個0吧？」完全覺得是女兒在惡作劇。面對媽媽的質疑，她無奈再三解釋「我會補給妳和爸爸一個『超級紅包』」，才讓媽媽相信了。

▲店員急在LINE群組和大家報喜。（圖／翻攝自彩繪彩券行 - 三峽金惠發彩券行粉專）

不要說中獎人與媽媽不敢相信，連店家自己都嚇壞了，第一時間還在粉專貼出中獎消息，並留言說「中大獎我有點驚喜」，引來網友崩潰說，「我兒子叫我買，一直沒出手...」整個超扼腕。

台彩指出，「2,000萬超級紅包」一共有3個2000萬、5個200萬加賓士車、300個100萬的獎項，截至6日為止，目前已刮出1個2000萬頭獎、2個200萬加賓士車、50個100萬。

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▼爐主神曾來此家彩券行走走加持。（圖／翻攝自彩繪彩券行 - 三峽金惠發彩券行粉專）