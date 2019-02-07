一群年輕人刮到變臉！刮刮樂「超血淚」勸世文　網看完…全清醒了

▲2000元刮刮樂1000元獎項共有160萬張。（示意圖／記者董美琪攝）



網搜小組／綜合報導

春節全民瘋刮刮樂，不過卻有一些人沉迷其中，希望自己能夠中大獎。一名女網友日前直擊到一群年輕人玩到輸一屁股，但是老闆卻不斷勸敗「大過年的不差這3張啦」，讓其中一人還去ATM提款。網友看不下去發勸世文奉勸大家，引起不少迴響。

春節刮刮樂「幾家歡樂幾家愁」，網路上甚至出現有人自爆自己刮刮樂到賠幾十萬「做公益」，金額相當驚人。一名網友6日在「我愛刮刮樂 ~ 刮卡做公益」公開FB社團寫道，「昨天去買大樂透時，走進店裡看到幾個年輕人在拼2000元的刮刮樂，看他們灰頭土臉的表情就知道戰果如何了……聽他們的對話知道其中一個朋友正在ATM領錢，他們大概是要繼續拼搏下去吧。」

只見，老闆娘和店員一直跟他們說，「剩3張啦，大過年的不差這3張啦，你們買了說不定會中3萬或10萬，這樣你們就沒什麼輸了啊～嘿啊～不差這3張啦！買了啦！」

網友在一旁目擊，聽了氣噗噗地想，「不知道是不是只有我覺得這種話根本只是推人下地獄而已？說難聽一點，3萬和10萬有那麼好中嗎！！？說想中就可以中喔？？我真的很想說，店家你們賺錢很辛苦我知道，但你們賺錢不差這一天，看他們輸得那麼慘或許可以說，『今天就先緩緩吧？改天運比較好的時候再來拼拼看啊～這樣是不是比較好呢？』」

原PO感嘆，「當然我知道這一切的關鍵問題出在玩家自己的身上，所以我真的想要奉勸大家幾句話：量力而為！見好就收！回家吃飯！不要為了那虛無縹緲、印在刮刮樂上的賓士和2000萬字眼，搞到家破人亡！」

她直言，「你心中覺得中了大獎後，就可以讓自己或家人的日子過得更好，但其實你敗在台彩的錢已經可以讓自己溫飽和買很多很多好吃或好玩的東西給家人了！」

最後她強調，「小玩幾張買個希望即可，買到讓自己吃土喝西北風讓自己的生活過得更悲慘那真的就只剩下欲哭無淚的份……各位，回家吃飯吧！身體健康、平安、家庭和樂就是你人生最大的頭獎了～～～。」

不少網友看了紛紛推爆直說，「推，目前看到最優質的文章」、「真的！姊姊，我真該早一點看到這篇！我剛剛跑去掛100%的，慘賠1000」、「已輸8萬才看到這篇」、「這文我覺得可以」、「真的量力而為」、「狂玩就是賭博了」、「不要把所有的辛苦錢、年終紅包都耗在刮刮樂上，中大獎是少數」、「贏錢時會覺得運氣好繼續下去，輸錢時會一直想裡面大獎是不是還沒出現就一直下去」、「3萬今年才1600張」。

一位開彩券行的網友也現身說，「我開彩券行！是經銷商，也是盤商，但是我都勸客人別沉迷，因為錢難賺」。

▲每年農曆新年刮刮樂、彩券買氣最熱。（圖／記者張凱喨攝）