獨／甜美系女警哄哭哭小童　「3星拱月」仍吃鱉「不買帳」　　　

▲派出所正妹女警「吃鱉」哄3歲走失男童失靈，不過最後有「快樂結局」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

一名3歲男童獨自過馬路被熱心民眾發現，怕他出意外被帶到了派出所，不過這名男童到派出所後頻頻哭泣，讓派出所內的3名女警接連出動「秀秀」，同時也想問出家人線索幫助回家，只是「步數盡展」男童「就不買帳」，男警笑說：「身在福中不知福，好羨慕」，最後男童父親現身派出所，父子相擁。

一名3歲男童被帶到了成功路派出所，帶來的人表示看到男童獨自一人要過馬路，深怕他出意外，所以趕緊將他帶到派出所來，希望員警幫他找到回家的路，男童來到派出所後，被問到爸爸在哪裡，這名男童開始掉眼淚，看到小臉滿是淚珠，派出所內的女警出面安撫。

▲派出所正妹女警「吃鱉」哄3歲走失男童失靈，不過最後有「快樂結局」 。（圖／記者吳奕靖攝）

女警蹲在男童身邊，臉頰靠近還握著男童的手詢問：「弟弟，爸爸的名字」，小男童一邊哭一邊講出自己爸爸姓林，其他的通通搖頭一概不知道，這模樣看得讓女警「母性噴發」，拿起衛生紙幫忙擦掉小男童臉頰的淚水，可是不知道是不是太想爸爸了，男童的淚越掉越多，女警苦笑：「悲從中來」，但是衛生紙擦淚的動作一直都沒停過。

女警為了哄小孩，還拿出了玩具車給他，同時講「跟我玩一下」，但是男童自顧自玩著原本自己戴在手上的玩具，男警看到這一幕說：「完全無視」，就算女警拿著玩具車在男童眼前揮舞，還是低著都不講話，讓男警笑著說「尊重一下姊姊啦」，不過男童還是很「傲嬌」不理就是不理，讓女警苦笑「魅力」失靈。

▲派出所正妹女警「吃鱉」哄3歲走失男童失靈，不過最後有「快樂結局」 。（圖／記者吳奕靖攝）

最後男童父親出現在派出所，原本要報案的父親，一進來看到男童很驚喜，趕緊蹲下來抱起兒子問「為什麼要跑去找阿公」，原來這名男童一邊哭一邊回答說要去「到公園找阿公」，父親回答：「阿公在家裡，你嚇到我了」，員警解釋小男童到派出所的過程當中，父親還不停拍拍男童的背部安撫正在哭泣的他，隨後男童父親抱起兒子一起回家 ，讓「吃鱉」女警私下說：「這一幕暖心，就夠了」。