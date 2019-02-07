抽到財運上上籤！男槓龜領錢再拚「刮出車子」爽中200萬和賓士車

▲ 截至6日為止，「2000萬超級紅包」還有2個2,000萬頭獎、3個200萬加賓士車未刮出。（圖／記者李毓康攝）

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新北市一名男子和女同事到廟裡拜拜時，特別詢問今年財運，沒想到抽到上上籤，隨後2人集資買「2000萬超級紅包」刮刮樂試試手氣，他便滿懷期待「梭哈」身上現金，但沒想到卻摃龜。在離開彩券行後，他還是認為上上籤會中獎，到超商領錢後再拚一張刮刮樂，不料括開竟是「車的圖案」，抱回貳獎200萬和一台賓士車。

新北市板橋區昌億彩券行表示，2人當天先前往鴻海董事長郭台銘每年初一攜家帶眷造訪的「發跡廟」拜拜，接著路過彩券行時，男子心想「今年說不定財運會很好」，便邀約女同事一起買刮刮樂，希望可以中大獎。

起初，男子先挑了一張含有數字4的刮刮樂，沒想到竟然摃龜，但因身上沒有帶多餘的錢，只能離開彩券行。但他心中仍想著「上上籤怎麼可能會槓龜」，就進去超商領錢後，返回彩券行再拚一次。

第二次出手買刮刮樂，男子選了他的幸運數字9，沒想到店家刷條碼竟出現「未授權」，這也代表著他中大獎，接著便把整張刮乾淨，發現上頭出現「車的圖案」。一開始他還不敢相信自己的眼睛，請店家再次確認後，確定中了貳獎200萬加賓士汽車，2人激動大喊「真的中了」，更在隔日包1萬元紅包給店家，分享他的好運氣和喜悅。