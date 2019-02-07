上課不抄筆記看窗外！奇葩男「1句話」上台大醫　她愣住：三觀崩毀

▲就讀政大的原po回想到傷她很深的同學。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



網搜小組／綜合報導

求學過程中，身邊總是會出現一名驚世的天才。一名女網友表示，他國中時遇到一名帥哥學霸，對方不但不認真聽課還不抄筆記，駔後卻上了台大醫科，讓她直呼「智商的差距真的是很恐怖的！」

該名就讀政大的女網友在《Dcard》以「為什麼要抄筆記？」為題發文說，想到期末考準備課業，便回想到過去一個傷她很深的國中同學。

原PO回想，當她國中開學時，意外發現隔壁座位的是一名小帥哥，但對方在老師上課時從不抄筆記，與班上振筆疾書的同學形成了很大的反差，「那位小帥哥都沒有動，就只是撐著頭看窗外」。

▲男同學不聽課也不抄筆記，最後上了台大醫。（圖／達志／示意圖）



「你不抄筆記嗎？」原PO主動搭訕，沒想到對方轉過頭來笑著說，「為什麼要抄筆記？」讓原PO當場傻眼，只能無言地說，「呃...怕忘記...？」事後，該名男同學連續3年全校第一，基測又拿到滿分，還在同學會上得知上了台大醫科。

原PO表示，她本以為對方是個不愛讀書的小孩，卻在事後被嚇到「三觀崩毀」，「然後深刻而可悲地認知到，啊，原來我真的是個智障。而且他真的說到做到，國中三年我認真沒有看過他抄半點筆記，半個字也沒」，「智商的差距，真的是很恐怖的。」

網友無奈表示，「這智商的差距...我們坐電梯都跟不上」、「我的高中同學在算理組數學的時候，只要筆轉一轉就可以寫出正確答案了，這智商根本是搭火箭」、「又帥又是學神，人森勝利組」、「剛開始看以為是長太帥了有女生會幫他抄XD結果完全是智商碾壓啊」、「這不是江植樹嗎」、「我以為這社會只有炫富，原來還能炫智商」、「拍拍原po，抄筆記說不定還可以賣喔」。