「想試年輕版的妳」灌醉16歲女兒送變態男　狠媽出獄1年再交新男友

▲女子為了滿足男友的變態要求,竟然灌醉自己的女兒並送給對方性侵。(圖/示意圖/視覺中國)

國際中心/綜合報導

澳洲布里斯本48歲母親芭特勒(Therese Butler),竟然因為「男友想和年輕的自己發生性關係」,就把自己年僅16歲的女兒灌醉,親手送給對方性侵,事情發生的時候,她則是冷血的在房間外抽菸,對自己的惡行完全沒有任何愧疚。

芭特勒2005年以「女孩之旅」為由,帶著即將要滿16歲的女兒佩達(Peta Butler),到位於圖翁巴市(Toowoomba)的一間汽車旅館內,用伏特加灌醉對方後,獨留在房內等待男友湯莫(Thommo)前來,並性侵得逞。

事發後,佩達花了10年的時間才終於克服心魔,在2016年勇敢向警方揭發了這起事件。芭特勒被捕後才坦承,「如果你還沒滿16歲,我是不會把你帶來的」,而聽到女兒控訴當時一直哭著大喊不要則說,「是的,這是性侵,但是因為你已經16歲了,如果還沒,我是不會讓他碰你的。」

英國《每日郵報》報導,芭特勒去年因「誘騙未成年人發生肉體關係」罪被判入獄,但只關了幾個月就被釋放,目前則與新男友坎托尼(Jason Cantoni)以及新寵物,一同在昆士蘭海岸過著悠閒生活,而當記者再次與她接洽時,她竟然又推翻女兒的說詞,大罵「你竟然相信那個小X子…」,還以「一個被親戚性侵的女人」稱呼女兒,說對方14歲時曾被一名親戚性侵。

現年28歲的佩達,則是回應母親的話「100%不真實」,以及「只是在編造謊言」,無奈表示,「看來她對自己所做的事情,完全沒有悔意。」而涉案的40多歲男子湯莫目前仍然在逃,警方因為無法確認他的真實身分,仍在追查消息。

