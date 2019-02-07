彩券行店員自爆6招！刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」：買這4款CP值超高

▲有女網友分享必知6件小事，千萬不要和財神爺擦身而過啊！示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／綜合報導

許多民眾會趁著過年沾喜氣，多買幾張刮刮樂想提早退休，但中獎往往都是別人家的事。一名家裡開彩券行的女網友超大方傳授6招，像是彩券上其實藏有「中獎代碼」，一看就能判斷中了多少錢；此外，她也分享4款高CP值的刮刮樂，雖不是100％中獎機率，但買來刮很划算。

該名女網友在《Dcard》上透露刮刮樂必知6件事，分別是：

1、黑色框起來的部份，都是可以刮的

為了讓消費者有「有很多中獎機會」的幻覺，常常會在刮刮樂上設計4至6區的小遊戲，但圖案有時候實在太多了，導致許多民眾沒刮完就丟到，若是中了就超級扼腕。

原PO也分享自家客人經驗說，像是這張刮刮樂一共有4個區域可以刮，但是客人並未看見而漏掉，結果她事後幫忙刮開竟發現就中獎了，真的超級可惜。

▲刮刮樂上常有許多黑框區域，記得全刮完再走。示意圖，與本文無關。（圖／記者董美琪攝）

2.刮刮樂全刮開後「有3英文字母」，能判別獎金

由於有些客人看不懂自己中了多少，或是等不及給店員掃QR code，可以先自行觀看刮刮樂刮開後那一組「3個英文代碼」，就能知道自己有沒有中了。

中獎代碼／中獎金額

HUN：台幣100元

TWO：台幣200元

THR：台幣300元

FOR：台幣400元

FIV：台幣500元

SIX：台幣600元

SEV：台幣700元

EGT：台幣800元

NIN：台幣900元

THO：台幣1,000元

TWL：台幣1,200元

TFH：台幣1,400元

FTN：台幣1,500元

TTH：台幣2,000元

TRT：台幣3,000元

FCH：台幣4,500元

FVT：台幣5,000元

SXT：台幣6,000元

ETT：台幣8,000元

NIT：台幣9,000元

TEN：台幣10,000元

TOP：頭獎，每類型刮刮樂的最高獎金都不同，30至2000萬不等。

▲原PO很推這款「大富翁」。示意圖，與本文無關。（圖／記者董美琪攝）

3.花小額200元沾喜氣

原PO不藏私透露，今天刮刮樂中，「金喜大禮包」、「大三元」的中獎機率是比較高，其中「大三元」有同名賀歲片贊助的關係，所以獎項也會比較多。

4.中獎500元

台彩今年有推出中獎率100％的2款刮刮樂，分別是「財神發紅包」、「金豬獎」，隨便刮隨便中，最少都會有100元安慰獎，但往往也是賠本。

原PO表示，推薦2款「黃金娛樂城」、「大富翁」，雖然不是每刮必中，但是一中獎的話，獎金就是500元起跳。

▲「金豬獎」中獎率100％，隨便刮隨便中。示意圖，與本文無關。（圖／記者董美琪攝）

5.尾數3、6、9中獎機率超高

網路常流傳尾數3、6、9中獎率比較高，網紅「狐搞蝦搞」跑到彩券行來測試，將刮刮樂的金額從100元提升至500元的「33號」、「3號」，最終都順利刮中500元，證實「尾數3、6、9」真的中獎機率比較高。

但原PO笑說，很多人都說尾數3、6、9比較會中，但根本每有什麼差，主要還是看運氣，「昨天有客人買最不吉利的44，結果中獎了哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。」

6.獎金中多少需要課稅

獎金只要超過2001元，就得課20％的所得稅與千分之四的印花稅，白話一點就是「中獎金額 X 0.796 ＝ 實際帶走的錢」。原PO舉例說明，如果中5000元，課完稅後就是3980元。

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▼網路常流傳刮刮樂尾數3、6、9中獎率比較高。示意圖，與本文無關。（圖／記者戴瑞瑤攝）