半透明人影浮空中！走春廟裡拍靈異照「五官全變形」...網驚：快去大廟祭改

▲她到廟裡拜拜，竟拍出模樣可怕的靈異照。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

農曆新年期間，不少民眾都會到廟裡祈福。一名女網友和家人到台北內湖的碧山巖開漳聖王廟拜拜，順便和開闊的景色合影，沒想到妹妹一按下快門，竟拍下超詭異的照片，圖中的她不僅五官變形，身後還出現一個半透明的人影，模樣非常可怕。

女網友將這張照片分享到臉書「爆怨公社」社團中，圖中的她倚靠著廟旁的欄杆，和背後的台北全景合照，結果拍出來的照片不僅五官變形，身後還出現一個半透明的人影飄浮在空中，看起來就像是靈魂出竅，她看到照片緊張地說，「天啊，到底要嚇死誰，真的沒用任何特效。」

網友們看到照片紛紛留言解答，應該是手機的相機故障的關係，「慢快門，然後晃到」、「我覺得是殘影跟曝光以及移動速度的關係」、「很明顯是手機有問題吧！後面的景色有疊影，左手邊的圍欄也扁了」、「其實是拍照的時候去晃到而已，連欄杆的靈魂也一起出竅了」、「鐵管反射光造成手機程式錯亂，計算錯誤」。

也有網友看了照片有點擔心，勸她還是去廟裡拜拜一下，「如果不是合成，那就要小心了，去天公廟拜拜」、「快去大廟祭改，一個月內」，還有網友開玩笑說，「俗稱的靈魂出竅」、「這是替身攻擊」、「原來是守護靈阿，別怕自己人」、「一世不出的練武奇才」、「會不會是佛祖顯靈」、「顯靈了！快拜啊」。

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