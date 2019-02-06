旅行就像人生！「好旅伴」讓你明白什麼是一輩子的朋友

文、圖／沙發衝浪客

旅行時不會跟我吵大架的朋友，基本上就可以當我一輩子的朋友了。經歷過太多次跟朋友出遊的經驗，才發現原來要找到合適的旅行伴侶一點也不容易。

小時候，我對景點對文化沒什麼興趣，去什麼地方都無所謂，有人陪我一起玩就好；長大後，開始對周遭事物都感到好奇，開始會做功課計劃行程，遊歷與得著變得最重要。慢慢地，我開始害怕與很多人一起去旅行，因為我對自己沒信心，怕自己受不住拘束，會突然想離群。

旅行牽扯到每個人對經費預算的認知，每個人也會有不同的意見。你覺得二百元港幣住一晚hostel便宜？我覺得五十元才可以接受，最好是0元去couchsurfing。你想去著名的飯店？我想吃地道的街邊小吃。

「我不懂看地圖、我不會計劃行程、我不會訂hostel，你決定吧，無所謂！」自助旅行時，很怕遇到這種凡事都說沒所謂的人。而且，沒有人是天生懂看地圖的，沒有人是天生便懂怎樣訂hostel的，只要有心，你可以上網找到很多有用的資訊！不想計劃就只是藉口，就只是懶。

如果朋友真的是那種什麼事也沒所謂的人的話，那也還好。但有些人說自己什麼也沒所謂，但其實什麼也有所謂。當你埋頭苦幹找了一大堆資料，規劃好行程後，才於旅行時說出他的意見，更會抱怨你的計劃不夠詳盡……不是說自己沒所謂嗎？

「我想去購物！」「我想去博物館！」「我想去主題樂園！」每個人的旅行習慣及喜好也不一，短短幾天又怎麼可能滿足所有人的願望？除非你們有共同嗜好，不然的話又何必浪費自己寶貴的假期去遷就他人呢？ 一人旅就是夠自由，自己安排行程，不用擔憂被其他人的節奏所左右，全程也可以按自己的節奏走、玩、遊！

當然，我並不否認和朋友一起出國是一件樂事，自己亦有很多跟朋友出國旅行的愉快經驗，但要看對方是什麼人，目的地是什麼地方，budget是什麼，要去多長時間，旅行目的是什麼。

一群人去旅行也好，一個人去旅行也好；最重要的，還是找到合適自己的旅行伴侶以及旅行模式。自己開心就好。

沙發衝浪客。a Couchsurfer from Hong Kong

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