寫給獨遊女性們：這14件事情會讓你深陷其中「無法自拔」

文、圖/On The Journey

這個社會對待單身人士,尤其是女性,貼上太多歧視標籤。從多部影視劇就可看出有多少成見與歧視附加在那些已到適婚年齡卻未婚的單身女性。

在旅行路上也一樣,一個人旅行的女生往往會被那些所謂「關心你的人」質疑你隻身上路的原因。他們總是說「女孩子不要整天一個人跑來跑去」、「你該安定下來」、「你就是沒有男朋友/老公才可以一個人去旅行」、「一個人去旅行無非是想有艷遇以認識外國男生吧」等等等,並且用一種「關愛」你的眼神試圖想知道你一個人旅行的「真正」動機或目的。

是的,他們所謂的「settle down」無非是找個男人把自己嫁出去,然後生幾個孩子,安分守己地在家相夫教子,這就是世俗對安定的定義。

記得有一次我和一位許久未見的朋友在一場同學婚禮上再次碰面。她從我的臉書得知我一個人去了紐西蘭打工度假,開始連環炮般對我一個人去紐西蘭諸多質疑。

「你真的一個人去?看不出來你敢那麼做!」

「可是我看你的照片好像都是有人幫你拍。不像一個人,你是真的一個人去嗎?」

「你很多照片都有人和你合照啊!怎麼可能一個人可以認識那麼多朋友!不太可能是一個人去吧!」

「那你受什麼刺激一個人跑到國外!」

「去那邊認識很多男孩子吧!為什麼還沒有找到男朋友?」

我也不清楚到底在她的幻想裡,一個人旅行的女背包客都是在過著什麼樣的日子,或她認為這些獨游的單身女性都是為了結交更多異性才一個人去旅行。但唯一我可以確定的是,我遇見許許多多一個人旅行的女背包客,無論單身與否,大多在旅行路上都非常自律謹慎,并非任性地放縱各種慾望,也許在她的幻想裡,一個人的旅者都在日日夜夜笙歌,飲酒作樂,盡情放縱情慾,過著紙醉金迷的日子吧。

時常聽到很多人這麼說,「女生一個人去旅行?不怕死吧!那些活著回來的人不過是運氣好而已!」

是的,無可厚非,一個人去旅行最顧忌的就是當地治安問題。我自己也不敢一個人去治安太差的國家旅行,畢竟平安回家是對自己,也是對家人最重要的責任。不過還是有許多治安良好,非常適合一個人旅行的國家。其實就算你和一大班人出門,也未必保證一百巴仙安全。而且獨游者往往就是因為一個人,反而比團體出門的旅客更提高警惕心及敏感度,畢竟出門在外,就算是在自己熟悉的地方,都該有最基本的危機意識,不是嗎?

會一個人旅行的女性,大多都是對生活比較有想法的人,根本就不會在原地苦等所謂的「王子」帶她去旅行。

那年炎熱的聖誕日,在泰國某座小島,我結識了一位來自越南的女生,她一個人來到泰國考潛水證照。酷酷地和我說她接下來要去馬來西亞沙巴州獨自旅行和潛水。

那年的農曆新年,我結識了一位來自香港的女生,她帶上烏克麗麗,一個人來到紐西蘭打工度假一年。

那年的夏季,在開滿魯冰花的湖泊旁,我結識了一位來自韓國的女生,她年級輕輕,便靠著大学獎學金一個人走遍許多國家,當時她和我說她的下一個目的地是柬埔寨。

那年的打工結束后,我結識了一位來自德國,三十幾歲的女生,她一個人來紐西蘭騎單車環島,笑著和我說她被同事取笑沒朋友才一個人來紐西蘭騎車的事。

去年的九月,我結識了一位來自英國的女生,二十九歲的她正要開始展開一個人的環遊世界。泰國是第一站。她興奮地拿著自己的環遊世界地圖比手畫腳地和我說著自己的旅行計劃。

那年在某個寒冷夏天,我結識了同鄉,一位個子瘦小的馬來西亞女孩,背著一個大大的背包,隻身來到紐西蘭打工度假。

那年的夏季,我結識了一位來自台灣的女孩,她剛過三十,一個人在澳洲打工度假,她堅定地告訴我如果「安定」等同於「放棄做自己想做的事」,那她寧可不要這樣的安定。

還有在路上那些數不清的一個人旅行的女生。。。



【趁著暑假一個人來紐西蘭旅行的德國女教師。我們約好時間一起看電影,她在戲院外安靜地看書等我。】

正當你還在猶豫不決,被旁人目光左右,每分每秒都有成千上萬的女性正在一個人旅行著。



與其等待他人陪你去旅行,不如相信自己現在就能去旅行。

與其等待他人才能帶給你快樂,不如自己出發去尋找快樂。

我相信我自己,所以現在就能出發。

如果我連自己都不相信,那恐怕唯一能做的就是一直在等待並配合別人。



“The time you enjoy wasting is not wasted time"

一個人旅行的你會逐漸發現 :

1.你是自己生命裡的主人。你根本不需要照著別人隨便丟給你的劇本來活。你不需要別人告訴你什麼時候該結婚而急著結婚,你知道已婚或未婚只是一個狀態,而並非每個人的人生裡一定要有的經歷。你不是一個複製品,所以不需要把其他人的人生拷貝一遍。而且你會明白比起隨便找個伴湊合過日子或養兒防老這些所謂的「安定」,真正的安定其實源自於內在,並非對外在的苦苦尋求。

2.你會發現另一面的自己。你從來不知道自己原來可以那麼勇敢,原來自己一個人可以辦得到那麼多事情。你對自己也會越來越有自信,而不是事事都要等著別人來告訴你怎麼做。漸漸的在生活中遇到問題你會先試著自己去尋找方法解決,而非僅僅依賴他人給予幫助。你漸漸變得堅強了起來。

3.你最需要依靠的肩膀是你自己。沒有人可以代替你承擔所有,所以你逐漸變得成熟起來,在面對問題的時候,不是遷怒於別人,不是把所有的錯都推到別人身上,而是學會自己面對並解決問題。

4.你越來越會發現並愛上生活裡的各種美。天空中飄動的雲朵,路邊綻放的朵朵小花,還是夕陽落下的那抹艷紅都是平凡中的小驚喜。

5.你會越來越了解自己。日日兩點成一線的生活太單調麻木,透過去旅行讓一成不變的生活裡注入些彩色,你會發現更多不一樣的自己。

6.一個人旅行的時候你對自己的喜好不需要有所顧忌,想吃什麼就吃什麼,想去哪裡停留多久都可以,不需要一直照顧到同伴的心情,或試圖配合大家的喜好,說走就走,想停就停。你將會更加了解自己。

7.一個人看過了那些風景,走過的那些路,完成了一個人的旅行,你會恍然發現一個人旅行並沒有想像中那麼可怕。而那些勸你不要一個人旅行的人都從來沒有一個人旅行過。這是多麼沒有說服力的建議!

8.與其一味地相信別人,你更相信自己的直覺。一個人旅行最能鍛煉的就是自己的判斷力。要足夠相信自己,帶著一顆謙卑的心融入並接受當地文化,相信這樣的人吸引到的都會是那些願意幫助你的人。

9.你開始願意接觸更多的戶外運動。因為一個人的旅行讓你徹底了解擁有健康的體魄是多麼重要。唯有身體健康才能一直旅行下去,才能憑著自己的雙腳,一步步走到那些壯麗而奪目的山脈湖泊面前。

10.比起外表,你明白心靈的富足更重要,於是你不再抱怨夏天熱冬天冷,學會感激每一天以及造物主給予你的一切。與其把時間花在不停地買買買或那些即虛偽又表面的各種無用社交來填補內心的虛無與空洞,你更珍惜獨處的時間與朋友的質量。你知道內在的空虛唯有靠精神上的富足才能填滿,而非來自外在。

11.你開始明白與其一味地委屈自己來取悅別人,不如先取悅自己。自己變得開心樂觀,旁人也會感受得到,從而被你的積極與能量所影響。因此你會開始思考做什麼事才會令自己開心,而不是心不甘情不願地去做那些“為你好”的事,或其他人認為你必須這麼做才會開心的事。

12.你會知道該拒絕的時候就該保持明確的立場。你開始懂得獨立思考,而不是像牆頭草一樣沒有主見,覺得不對的事情就懂得要馬上拒絕。你不再對所有事情或人情都照單全收,你會開始思考並發問。

13.在一個人的旅行路上會漸漸培養或改變你的一些從小建立起來的價值觀。你的心思會變得特別細膩,對很多小事能夠觀察入微,和當地人及各國背包客的接觸更打開了你的視野,你會開始思考並考慮生活的各種可能。

14. 你的轉變很可能會失去一些以前的朋友,她們會不明白你為什麼不帶上她們一起旅行,她們對你的旅行故事一點都不感興趣,她們也許會對以前那個什麼事都千依百順的你的轉變而不高興,可是你會打從心底快樂起來,不為別人,只為自己。而正是這樣的你將會吸引和你志同道合的朋友,你將會推掉那些無用的社交,并從中獲得數量不多,卻會因為你的快樂而真正打從心底為你開心的知己。

“If you never try, you will never know”

這是我最喜歡的一句名言。透過一個人的旅行打破了對自己的認知,我比以前更願意接受各種不一樣的嘗試,也相信很多事情只要你願意往前一步去試,你說不定會發現自己身上的各種可能和潛力。

一旦嘗試過一個人的旅行,你將深陷其中,無法自拔。



●作者On The Journey,背包客。本文由On The Journey授權刊登,請勿任意轉載