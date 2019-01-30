年貨大街太坑！超便宜餅乾工廠「整袋1張百元鈔」爆紅...在地人：拜託低調

▲屏東的餅乾工廠超便宜，每到過年總是擠滿人。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

餅乾糖果是過年必備的消遣，但前幾天有網友抱怨年貨大街的零食太貴，意外釣出屏東網友分享超划算的「餅乾工廠」。萬丹有一間餅乾工廠在當地相當知名，有部落客分享一袋各式各樣的糖果餅乾一張百元鈔就解決，專業吃貨都會來這裡搜刮零食，每到農曆年前更是大排長龍。

一名屏東的網友在臉書「爆廢公社」社團中貼文，「看有人po 400元只買到一點點糖果，屏東人都來這裡買，要是400應該可以買一堆了！」提到這間屏東萬丹的餅乾工廠，在當地可說是無人不曉，不管是傳統的中式餅乾還是進口糖果全都有，還能買散裝的，可說是小孩子的天堂。

照片才剛貼出，不少在地網友馬上眼尖認出這家餅乾工廠，紛紛留言表示，「昨天剛去採購，買一堆」、「真的一到過年就人擠人」、「昨天去買一下糖果夭壽多人」、「小時候的最愛去的地方」、「我老公有帶我去過幾次～快過年裡面都滿滿的人」、「這間真的超便宜」、「固定時間都要去補貨的好所在」。

還有許多網友擔心再宣傳下去又要排更久了，連忙留言拜託大家低調，「夭壽啊這樣一po，又要排隊排更久了」、「為什麼要po出來，等等又會人擠人了」、「不要啊，這裡過年已經爆多人了，不要再打廣告了」、「怎麼還在打廣告。每次都都大排長龍」、「不要po啦~我要排隊排很久捏」。

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