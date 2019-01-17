右半身肌萎50年！他親縫「手工傘」維生...領殘障手冊：補助留給更需要的人

記者徐溱謐／綜合報導

56歲的張大哥因為肌肉萎縮的關係，導致右半邊的手腳沒辦法如常人般動作，因此在求職路上處處碰壁，但他沒有因為這樣就自暴自棄，知足樂觀的他，只想靠自己的努力活下去，不論晴天雨天，他會推著他載滿雨傘的小推車走上街頭，只要賣出一支傘，他就能得到一天的溫飽。

張大哥小時候因為家庭因素，常常跟著爸媽在全台灣到處搬家，曾經從台南搬到台中，又搬到梨山、左營、龍潭等地方。50多年前，只有4、5歲的張大哥，在一次和孩子的嬉鬧遊玩中，不小心從2樓跌落，當時的舊房子沒有欄杆，他就這樣摔了下去，導致他的右手萎縮無法伸直，右腳也沒辦法像常人般行動自如。

▲張大哥這幾年以賣手工傘維生，買過的民眾都稱讚傘品質好又耐用。（圖／光線 授權提供）

手腳行動不便的他，長大成人後依舊堅持靠自己的力量生活，他曾經在街頭賣口香糖、玩具等，只為了能買一餐的食物溫飽，這幾年他開始賣起手工傘，用一個橘色的大桶子裝著傘，放上一台小推車，走到哪就賣到哪，每天只要賣出一把傘，伙食費就有著落了，即使整天都沒有賣出任何傘，他還是都樂觀堅持地活下去。

雖然他領有殘障手冊，但他卻不願意申請任何補助，他從來不覺得自己可憐，只想把補助的錢留給更需要的人，「我靠自己的努力，靠自己賣手工傘，因為我身體很好，我沒有癌症！我就更應該樂觀地活下去。」

粉專「光線」把張大哥的故事分享到臉書上，許多和張大哥買過傘的民眾都說，「幾年前有跟他買過一把傘，到現在還非常耐用。真的很推」、「傘很好用，品質也很好！令人感動的張大哥」、「張師傅做傘很多年了，去年底有幸遇到他到公司推銷，雖然因為已經剛買了新傘，所以沒打算買，但幫他和同事介紹和推銷了好幾把。」

販售地點：沒有固定地點全省跑

販售時間：早上8點傍晚5點

販售物品：手工雨傘

聯繫電話：0922-714245張孝群

雨傘可以宅配，但是要自行電話訂購喔！

張師傅的臉書上有雨傘的照片可以看，也會發動態告知販賣地點，歡迎大家追蹤！

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