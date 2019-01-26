尾牙發「百萬紅包」！第一道菜「1人1疊千元鈔」　她爽拍照PO網...下秒悲劇





▲公司在尾牙上發「百萬紅包」，結果卻讓她欲哭無淚。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

農曆年要到了，許多人都期待能在歲末領到一筆可觀的年終獎金來包紅包。一名女網友日前參加公司的尾牙，結果菜都還沒上，桌上就擺了好幾疊千元現金，每個出席的人都可以拿一疊，正當她開心地讚嘆公司對員工真大方時，卻發現好像有點不對勁，下一秒馬上欲哭無淚。

女網友在臉書「爆廢公社」社團中貼文，「公司尾牙菜都還沒上就先一人發一本，這麼棒的公司要去哪找」，只見大圓桌上擺著碗盤和杯子，最引人注目的就是好幾本藍藍的鈔票，這一疊可是好幾十萬的現金耶，拿一疊回去不僅可以給爸媽一個大紅包，還可以出國玩好幾趟了。

網友們看到她的貼文紛紛羨慕地說，「公司有缺人嗎」、「差點嚇到辭職去應徵」、「想說是哪家公司，差一點投履歷表了」，但有眼尖的網友發現，鈔票上的流水號都一樣，中央銀行的字樣也被改成「木匠手作銀行」，開玩笑地說，「木匠銀行是哪裡通用幣」、「木匠手作銀行....是甜點嗎」。

原PO也出面解答，原來這些千元鈔只是蛋糕的紙盒，裡面裝的只是一般的海綿蛋糕而已，「而且菜單上還寫××科技百萬紅包，因為公司的紅包袋跟這盒蛋糕」，這下爸媽的大紅包沒了，出國的旅費也沒了，真的超悲劇。

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▼結果原來只是蛋糕的盒子。（圖／翻攝自爆廢公社）