93歲獨居爺辦年貨！想買「一串衛生紙」期待整年...社工心疼：多麼渺小的心願

▲6歲和8歲的小志工陪伴丁爺爺採買年貨。（圖／輝瑞藥廠提供，下同）

記者徐溱謐／綜合報導

農曆新年即將到來，弘道老人福利基金會與輝瑞藥廠各地的志工陸續展開關懷獨居長輩的行動，總計超過百位志工及家屬前往新北市及台中，陪伴近50位長輩走出家門到大賣場購物，一圓年前採辦年貨的心願。

榮民退役的丁爺爺今年已經93歲，年紀輕輕就離開家鄉來臺灣，征戰了大半輩子，晚年居住在窄小的平房，一晃眼就過了70餘年，雖然年事已高，右手還曾因工作被切斷了3根手指，但社工問起生活起居時，爺爺總說，「這麼多年，也不覺得不方便了」。

這次的助老專案活動中，丁爺爺和去年陪同他的輝瑞志工家庭再次相聚，一起在大賣場中選購所需物品，8歲和6歲的小志工活潑地圍繞著爺爺，協助爺爺選購物品，童言童語的熱鬧氣氛也讓爺爺感受到家一般的溫暖。

弘道社工心疼地說，每次外出購物，行動不便且有心臟病的爺爺，總是拄著拐杖獨自提著重物，在寒風中步履蹣跚地走回家中。爺爺笑著告訴志工們，他好想買平常提不動的牛奶和一串衛生紙，去年辦年貨買的衛生紙，他用了一年剛剛好。這些對我們來說再日常不過的東西，卻是長輩期待一整年的心願。

▲寒冬助老專案陪伴獨居老人採買年貨。

弘道老人福利基金會致力於獨居老人的照顧，特別在春節前夕舉辦《寒冬助老》活動，迄今已連續10年。每年皆出動上百位志工到弱勢獨居長輩家中清理居家環境除舊佈新、或帶長輩外出採購年節所需物品、一起圍爐吃年菜，甚至陪伴長輩走出家門到廟宇祈福。

輝瑞藥廠支持弘道寒冬助老專案邁向第6年，輝瑞企業公共事務暨市場開發處副總經理劉鎧維表示，在高齡化社會之下，獨居老人因為身體退化、失能以及經濟狀況不佳等因素，只能待在家中守著電視，逐漸失去與外界互動的機會。採買民生用品對一般人而言稀鬆平常，但是對這些弱勢長輩而言，卻是一個遙不可及的微小心願。

弘道臺中服務處主任陳國慶指出，獨居長輩的困境很難被看見，外出購物對許多長輩而言是難以想像的艱難和危險，透過寒冬助老的服務，以實際行動提供長輩真正的需求。弘道新北服務處陳奐宇主任也呼籲社會各界能夠伸出援手，大家一起用愛心終結孤單與危險。

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寒冷冬天，邀您用愛實現獨居長輩的想望