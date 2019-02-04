過年碰「3零食」肥慘！　XXX脂肪竟是白飯4倍...越脆越危險

▲洋芋片成分有一半以上是脂肪，以等重100克來說，洋芋片就高達550卡，是白飯的4倍。（圖／翻攝自Pixabay）

記者曹悅華／綜合報導

過年就是要吃零食，不過市售零食有百百種，不想變胖就要慎選，對此，營養師提醒這3樣千萬別踩雷，尤其是洋芋片，其成分有一半以上是脂肪，以等重100克來說，就高達550卡，是白飯的4倍，另外越脆的餅乾熱量也越高，同樣不得輕忽！

營養師賈婷雯列出以下「3大NG零食」，除了熱量爆棚外，還可能增加心血管疾病、代謝症候群的風險：

1.洋芋片

洋芋片成分有一半以上是脂肪，以等重100克來說，洋芋片就高達550卡，是白飯的4倍、新鮮馬鈴薯的7倍。雖然有的洋芋片標榜烘焙，油相對少了些，但業者常為求口味好，會增加許多糖和麵粉，熱量同樣不容小覷；常吃洋芋片除體重增加外，也會提升高血脂的危害。她建議想吃洋芋片解嘴饞的人，可選擇小包原味的，若想買大包裝的可以，回家倒出要吃部分，避免看電視一不留意就將之嗑光。

▲大杯珍奶光珍珠部分就等於1碗白飯的熱量。（圖／資料照）

2.珍珠奶茶

大杯珍奶光珍珠部分就等於1碗白飯的熱量，即使是半糖，含糖量就有6顆方糖以上，熱量更達600大卡，直逼1個便當，加上奶的部分多使用奶精而非真的鮮奶，營養價值低，反式脂肪又高，會增加罹會心血管疾病的風險，每天1杯是絕對不允許的；賈婷文建議民眾，想喝飲品可選用無糖茶當底，內料的部分則搭配仙草、愛玉、蒟蒻等有咀嚼滿足感，熱量卻較低的內料。

3.乳酸飲料

雖然益生菌能夠增加腸道健康，但市售乳酸飲料大部分添加許多糖，而精製糖的熱量就佔整罐熱量的90%，食用過多可能增加代謝症候群的風險，故下次選擇前，可先觀察營養標示，挑含糖量最少的產品購買。

▲不加鹽的海苔才是真正低負擔零食。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

健康食彩營養師余詔儒則提醒，很酥很脆、高油高糖高鹽的餅乾皆屬於高風險零食，建議選無調味的綜合堅果、天然乾燥果乾、不加鹽的海苔（有加鹽的海苔適合包白飯吃），才是真正低負擔零食。