吃零食也有職業病！護理長一秒認出「專業開盒術」...外科人笑點頭

▲捲心酥瞬間變成病人了XDDD。（圖／翻攝自爆笑公社）

網搜小組／綜合報導

平常吃零食，我們不是直接撕開外包裝，就是拿剪刀沿著邊邊剪下，但這群人可能被工作時的習慣動作影響，連開餅乾都有種超專業的「儀式感」；護理師見狀忍不住寫下紙條，吐槽說「能不能暫時忘記職業病阿！」

「外科人的職業病......。」女網友在爆笑公社說道，只見桌上放有一盒孔雀捲心酥，乍看之下沒什麼奇怪之處，但仔細一瞧，它「拆封」的方式似乎不單純。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixbay）

一般人拆孔雀捲心酥時，會先拉開或剪開封口，接著抽出餅盒；不過，這一盒卻是直接從中間處剪開，然後將包裝紙往兩側翻開，最後還以長尾夾固定，看到這裡...捲心酥莫名有病人即視感，就像躺在手術台上，被醫師開刀一樣。

護理師看到後哭笑不得，因為這樣的拆法，實在很難保存，重點是東西也沒吃完，於是寫了張字條，說道「麻煩一下，外科部的同事們，你們拆餅乾...能不能把職業病暫時忘記一下？」

對此，網友們紛紛笑回，「完了…肝膽腸胃科的只能用長吸管挖小洞慢慢吸」、「沒有縫合」、「皮拔開，固定鉗固定」；另外，還有一些人歪樓大讚，「字真的超美。」

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