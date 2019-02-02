林佳龍送早餐探班反收「日本好友驚喜」！當場簽收郵差笑：少跑一趟

▲交通部長林佳龍今送早餐給郵差反倒收到驚喜。（圖／交通部提供）

記者曹悅華／台北報導

春節連假首日，交通部長林佳龍今（2）早到中華郵政公司台北郵局的快捷郵件科，準備了早餐慰勞假日執勤的基層同仁。林佳龍表示，郵務人員牽起了人與人之間的線，傳遞著期待與祝福，也是社會信任的對象，感謝全體同仁一起做好為民服務的工作，意外的是，他也收到一份來自「日本好友驚喜」，現場郵差也笑說，不用多跑一趟了。

林佳龍說，這次過年期間，原本中華郵政公司想要請更多同仁加班，幫民眾遞送更多郵件和貨物，不過有基層同仁認為影響休假，因此他也請郵政公司董事長魏健宏加強勞資溝通，也不要勉強同仁，希望讓大家上班好好上班，輪休的同仁就好好休假陪家人。

▲林佳龍感謝中華郵政，提供優質的物流的服務。（圖／交通部提供）

林佳龍表示，感謝魏董事長及陳總經理，規劃得很好，兼顧了同仁的休假權益和為民服務的工作，特別是快捷的部門，大家全年無休，他也要代表政府再次感謝同仁的辛勞，也期許郵政公司利用通路和據點的優勢，未來除了提供更優質的物流的服務，也能與時俱進，開發更多例如長照、長者關懷及愛鄰守護等多元的服務。

林佳龍也特地為今日在台北郵局快捷科數十位執勤、出勤的同仁準備了早餐，並逐一握手致意，為大家加油打氣，慰勞加班同仁的辛勞。

▲信件內容。（圖／交通部提供）

特別的是，有一封來自日本青森縣知事三村申吾要寄到交通部給林佳龍的國際快捷信件，昨晚正好送抵台北郵局，郵務人員笑說，部長蒞臨正好不用去交通部投件了，這個巧合、也是驚喜，就請部長當場簽收。

三村申吾知事是林佳龍的日本好友，三村知事在林佳龍擔任台中市長期間，多次造訪台中，兩人互動頻繁，並推動台日文化、觀光及行銷台日農特產等多項交流互惠。林佳龍笑說，三村申吾知事是非常幽默開朗的老朋友，在春節前收到他捎來的祝福，非常感動。

三村申吾知事在信中寫道（中譯）：「中華民國交通部部長林佳龍先生，衷心地祝賀您此次就任交通部長一職。相信正是因為林先生深厚的名望和卓越的領導能力才有了此次就任。 作為新內閣的交通部長定是公務繁忙，請您一定保重身體。同時，期待您盡情施展才幹，台灣愈加繁榮發展。誠摯的希望可以再次與您會面，先以此信，由衷祝賀。」