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春節頭兩天熱爆！小年夜飆到30度「有夏天感覺」　除夕全台轉濕

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▲▼吃冰淇淋,吃冰,降溫,夏日,高溫,夏天,炎熱,天氣,中暑,烈日,紫爆。（圖／記者季相儒攝）

▲氣象局說，小年夜高溫飆到30度「會有夏天感覺」。（示意圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

今（2）為春節首日，因為冷氣團減弱緣故，全台回暖，各地溫度來到25度以上，中南部飆到28度，氣象局指出，明（3）小年夜甚至會達到30度高溫，「會有夏天感覺」，不過除夕（4）當天又會轉為濕涼天氣，民眾務必多加留意天氣變化。

氣象預報員林伯東表示，今天受冷氣團減弱影響，全台回暖，白天高溫各地來到25度以上，中南部則是來到27至28度，西半部晴到多雲，東部則有零星降雨，入夜以後全台氣溫落在17到19度間，中部因輻射冷卻會下探15度。

▲▼ 衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

小年夜當天，林伯東說中南部白天高溫可飆到30度，其他地區則是27到29度，「會有夏天感覺」，低溫部分大致與明天相同，中南部空曠地區15到16度，其他則是17到19度。

不過，林伯東提到，除夕會迎來一波不是很強的冷空氣，但會有轉涼的感覺，且到初一（5）全台有雨，尤其以北部、東半部會更為明顯，民眾出門務必攜帶雨具。

另外，林伯東也提醒，雖然說今明兩天是好天氣很適合出遊，不過因為今晚到明清晨，以及明晚到後天清晨離島容易起霧，民眾宜留意航班資訊，「避免被困在那裡無法回家過年」。

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