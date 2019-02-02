開車時間多3倍！春節連假次日「5地雷路段」 曝光　下午出發最好

▲高公局表示，今整體國道全線路況大致正常。（圖／交通部高公局提供）

記者曹悅華／台北報導

今（2）為春節假期首日，交通部高公局表示，整體國道全線路況大致正常，明（3）仍以南下方向為主，預估國道總延車公里為95百萬車公里，為平日1.1倍，重點壅塞路段將出現在國1南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南下三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南下南港系統-坪林等5路段，行車時間會是平常的3倍，建議下午出發為佳。

高公局說明，截至下午17時，國道總延車公里為70.8百萬車公里，全線路況大致正常，另15時50分，國道1號南向349.3公里發生2小客車追撞占用內中外車道，造成後方車隊回堵3公里；16時14分，國道1號南向345.8公里發生2小客車追撞，回堵2公里，提醒用路人，行車務必留意前方行車狀況、保持安全距離並養足精神上路，若發現前方車流車速明顯降低，可另開啟危險警告燈號，加強提醒後方車輛注意。

▲國1南下349.3k 2小客車追撞事故。（圖／交通部高公局提供）

高公局提到，明車流仍以南下方向為主，預估國道總延車公里為95百萬車公里（為平日87百萬車公里的1.1倍），相關疏導措施包括：單一費率、深夜0-5時暫停收費、國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費、開放路肩等。

▲春節連假國道次日「北部南下」、「中部南下」車流預報。（圖／交通部高公局提供）

預判明日國道重點壅塞路段，將出現在國1南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南下三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南下南港系統-坪林等路段，行車時間會是平常的3倍，因此高公局建議南下方向用路人儘量於下午時段再出發，會較節省寶貴時間。

▲春節連假國道次日「北部北上」、「中部北上」車流預報。（圖／交通部高公局提供）

假期間針對高速公路尖峰時段與路段，高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，提供避開塞車，針對長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國 6、台61替代國1國3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

最後，呼籲民眾多加利用公共運輸，如要自行開車上路可利用1968App查詢即時路況，並彈性調整行車時間，並務必養足精神做好車輛保養，避免疲勞駕駛並注意行車安全，並多遵循國道分流原則：「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」。