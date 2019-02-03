免驚年菜熱量爆表！專家傳「瘦子吃法」：早晚1杯奶、4蔬菜必吃

▲營養師提醒，年菜最好增加高麗菜、長年菜、菇類、筍類等蔬菜入菜的比例。（圖／記者趙于婷攝）

記者曹悅華／台北報導

農曆春節將至，垂涎三尺的年菜似乎容易讓人忘了危害健康的陷阱，加上天氣冷運動少，不規律作息更容易引發心臟血管等疾病。據統計2017年「國民營養健康狀況變遷調查」統計，18歲以上國人高血壓盛行率更高達25.2％、高血脂21.8％及10.1％，台北市衛生局局長黃世傑呼籲，患有高血壓、高血糖、高血脂之民眾，可掌握「聰明吃」、「快樂動」、「按時服藥」、「血壓監控」、「自我保護」5項健康小撇步，健康快樂過好年。

(一)豐盛年菜「聰明吃」

黃世傑表示，春節山珍饗宴淺嚐即可，遵守「少油、少鹽、少糖」，遠離三高，可參考國民健康署「我的餐盤」，掌握6口訣「每天早晚一杯奶，每餐水果拳頭大，菜比水果多一點，飯比蔬菜多一點，豆魚蛋肉一掌心，堅果種子一茶匙」依比例選擇多樣化的健康食物，讓身體零負擔，健康沒煩惱。

千禧之愛基金會邱詩涵營養師則說，過年期間免不了大魚大肉，但還是可以使用蒸、煮、滷等烹調方式取代油煎、油炸，增加高麗菜、長年菜、菇類、筍類等蔬菜入菜的比例；且最好可以餐餐八分飽，以新鮮水果取代零食甜點，以無糖茶或白開水取代含糖飲料，如此一來，除了能滿足味覺的需求外，也能避免肥肚上身，遠離代謝症候群。

▲想要有良好體態跟健康，春節務必要抓時間運動。（圖／長庚醫院提供）

(二)相邀走春「快樂動」

運動其實很簡單，可以從日常生活中做起，從最簡單、不受時間、空間限制的健走開始，戶外走春踏青、拜年大手拉小手，相揪搭乘大眾運輸工具，把握「週週動動150健康一定行！」的口訣，增加每次運動的時間及強度（如中等費力身體活動包含快走、跳健康操、登山健行等或是75分鐘的費力運動包含跑步、有氧舞蹈、登山爬坡等），只要春節期間運動不停歇，便能維護身體健康。

(三)「按時服藥」很重要

台灣慢性病全人醫療學會理事長暨台大醫院北護分院院長黃國晉醫師建議，規則服藥也是控制慢性疾病重要的一環。春節期間，部分醫療院所將休診，因此，事先備妥足夠的藥量，如春節期間藥量不夠，亦可透過社區藥局或各醫院加開的門診或急診領藥應急，避免藥物中斷。

▲定期量血壓很重要。（圖／免費圖庫pixabay）

(四)「監控血壓」天天量

高血壓常被稱為「沉默的殺手」，會增加心血管及腦血管疾病的風險，另外研究顯示18歲以上民眾23.7％一年內未量過血壓，其中以18至39歲的青壯族群多達3成以上沒有量血壓，顯示國人對血壓測量行為仍不理想。慢性疾病病友，除規則服藥、定期回診和飲食控制之外，最重要的是定期量血壓，血壓達標是<140/90毫米汞柱，舒張壓或收縮壓任一超標，都算是高血壓，做好血壓監測，才能避免高血壓所導致的併發症，必要時也可將量測數據提供給醫師作為衡量藥物療效的參考，更能有效控制病情。

(五)「自我保護」最健康

春節期間氣溫寒冷，血管驟然收縮或舒張容易導致心臟及腦血管疾病發作或復發。提醒慢性疾病病友或長輩們，早晚外出要注意身體保暖，特別是頭部的保暖。此外，在享受泡湯之餘，更要注意避免溫度過高，或浸泡時間過長；如有像大石壓住的胸悶、呼吸困難、心悸、冒汗、頭暈、噁心、全身疲倦無力，甚至出現口齒不清等症狀，應立即就醫治療。掌握「臨、微、不、亂」四大口訣：「臨」時手腳軟、「微」笑也困難、講話「不」清楚、別「亂」快送醫，協助及時評估腦中風徵兆、掌握黃金治療時間，遠離腦中風失能及死亡風險。

台北市衛生局健康管理科林夢蕙科長最後叮嚀，對於平日忙碌的上班族及市民，衛生局為此特別於假日及平日規劃「整合性篩檢活動」，活動內容除40至64歲民眾政府每3年補助1次，65歲以上政府每年補助1次之成人健檢外，還搭配了四癌篩檢（口腔癌、乳癌、子宮頸癌及大腸癌），市民朋友可於年假期間至台北市政府衛生局/主題專區/癌症防治/ ，查閱相關活動訊息及辦理場次。