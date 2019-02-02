影／看完郵差...林佳龍秒變蘇花改「一日廣播員」！用路人嚇歪：有聽錯嗎

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▲交通部長林佳龍變身蘇花改隧道一日播音員。（圖／截自公路總局提供影片畫面）

記者曹悅華／台北報導

今（2）為春節連假第一天，交通部林部長佳龍才替郵差送完早餐，馬上移步公路總局第四區養護工程處交通管理及控制中心視察，並擔任蘇花改隧道「一日廣播員」，有讀者向《ETtoday新聞雲》記者透露，在聽到「我是交通部長林佳龍，祝您新春如意，行車平安」著實嚇了一跳，還和身旁太太確認是否聽錯，感到很不可思議。

林佳龍上午在公路總局局長陳彥伯及相關同仁陪同下，關切連續假期疏運狀況外，並慰勉值勤人員工作辛勞，隨後，由第四區養護工程處李順成處長簡報交控中心春節連假疏運與應變措施，透過動態影片展現長隧道防救災整備及各項先進交控機電設備，並說明新上架之「幸福公路APP」 使用情形。

▲林佳龍於公路總局第四區養護工程處交通管理及控制中心視察。（圖／公路總局提供）

林佳龍除嘉許公路總局發展智慧交通之用心，並勉勵同仁持續走在時代尖端，結合電信科技、運用大數據資料分析，提供用路人即時而完整的交通資訊，並使管理單位與用路人資訊互通，達到雙向人本交通目的。

「隧道廣播，隧道廣播，請用路人遵循速限，保持間距，小心駕駛，謝謝您的合作，我是交通部長林佳龍，祝您新春如意，行車平安。」，同時林佳龍也擔任蘇花改隧道「一日廣播員」，呼籲用路人遵循速限、小心駕駛，並祝福用路人行車平安，讓親耳通道的民眾感到相當驚喜。

▲截至上午11時，台9線蘇花改蘇澳往東澳方向交通總量為5,927輛。（圖／公路總局提供）

公路總局說明，截至上午11時，台9線蘇花改蘇澳往東澳方向交通總量為5,927輛，東澳往蘇澳方向為945輛，為去年春節假期同時段交通量的九成。首波車流高峰出現在清晨的5時，南下一小時交通量達到856輛/小時，整體交通順暢、路況穩定，且天候良好，預期車潮將持續湧現，公路總局全力監控路況，偕同宜蘭縣警察局及蘇澳分局全力疏導，確保交通順暢及用路安全。

第四區養護工程處提醒用路人，出發前請做好車輛安全檢查，進入隧道請遵行安全管制，蘇花改隧道速限為60公里，大客車及大貨車與前車須保持100公尺安全距離，小客車與前車保持50公尺安全距離，並行駛左側車道，禁行右側之緊急救援車道，更禁止超車等危險駕駛行為。行車前請先至第四區養護工程處網站參閱「台9線蘇花公路蘇澳-東澳段通車宣導」，瞭解相關行車安全須知及各種行車管制規定，多利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網並隨時注意收聽廣播訊息。

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