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直擊／第二波返鄉潮擠爆北車！「這時段人最多」　20歲男太晚出門沒搭到車

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▲▼春節疏運，台北車站湧入返鄉人潮。（圖／記者林敬旻攝）

▲春節連假第1天，台北車站一早就迎來返鄉潮。（圖／記者林敬旻攝）

記者曹悅華／台北報導

今（2）是春節連假第1天，昨（1）下班是第一波返鄉潮，今早迎來第二波，《ETtoday新聞雲》記者直擊台北車站發現，8點半開始人潮陸續湧入，站務人員透露，「早上9點到11點」是最擁擠的時刻，雙鐵整天車票幾乎完售，提醒民眾早點出門，因為剛就有一位20歲男子因為太晚出發而沒搭上車。

台鐵局運務處營業科科長王文謙表示，今天整天中、長途（指台北到台中、高雄和台北到花蓮、台東）尖峰時段車票皆完售，想訂到車票幾乎機率是零，提醒沒買到票的旅客，今有發售東線（含跨線）新自強號無座票，而為掌握乘車人數維持服務品質，無座票每班限量發售120張，於車站售票窗口發售。

▲▼春節疏運，台北車站台鐵2月2日返鄉人潮。（圖／記者林敬旻攝）

▲台鐵局表示，今中、長途尖峰時段車票皆已完售。（圖／記者林敬旻攝）

高鐵部分，據官網顯示，南下列車一直到末班成都呈現為熱銷車次，將視現場狀況機動臨時加開全車自由座，依時段調整自由座車廂數為3到5節不等，另外亦有加開一班南下各站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），旅客可多加利用。

據台北車站第4月台民眾表示，自己正準備搭乘普悠瑪號往台東，「票真的很難訂」，是為了避開人潮才選擇今天早上，沒想到人還是一樣很多。

▲▼春節疏運，台北車站台鐵2月2日返鄉人潮。（圖／記者林敬旻攝）

▲滿滿人潮等待進站。（圖／記者林敬旻攝）

站務人員則透露，9點開始到11點會是人潮最多的時候，提醒民眾早點出門，不要把時間抓得太緊，以免因為路上塞車上不了車，這樣會很難訂到其他班次。

而據《ETtoday新聞雲》記者觀察，現在就有一名20歲返鄉男子因為太晚出門錯過自強號列車，在詢問現場工作人員後，發現其他車次已沒有座位，只能摸摸鼻子，擇日再返鄉，或是選擇比較慢的莒光號搭乘。

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關鍵字：返鄉潮,台鐵,高鐵,雙鐵,台北車站

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