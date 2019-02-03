分屍7塊滅證畫面曝！陽光男伴屍10小時　買清潔劑「3+1」狂洗浴室

記者林悅／台南報導

殺害同居張姓女友之恐怖情人吳姓男子，雖被法院裁定羈押禁見，但隨檢警調查，其犯罪惡行也逐漸曝光，吳嫌勒斃女友在同居大樓浴室用鋸子將女友肢解成7塊，犯後除重新理屋內陳設，案發後也到賣場買清潔劑，重回現場重複清洗多次，進行「滅證」企圖逃避檢警偵查。



▲殺害同居張姓女友之恐怖情人吳姓男子，案發後到賣場買清潔劑重回現場重複清洗多次，企圖逃避檢警偵查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳嫌犯罪手法兇殘駭人，警方2日晚帶回死者租處進行模擬與重新勘驗，檢警詢問為何浴室與屋內陳設都十分整齊乾淨，完全看不出激烈爭執打鬥，分屍浴室也難採到血跡反應，吳嫌才說出案發後，到賣場買清潔劑重回現場重複清洗多次，企圖逃避檢警偵查。

最新曝光的賣場監視畫面時間可以看出，吳嫌勒斃張女後，至少伴屍10個小時以上，隔天上午9時多，才戴著安全帽與口罩從女友租處騎機車外出，前往附近一家賣場，而後打開置物箱拿出黑色側背包，未將安全帽等與口罩脫下直接進入賣場，買了準備分屍後要裝屍塊的塑膠袋和3罐清潔劑，要結帳時疑似覺得3罐清潔劑洗不乾淨，又轉身加拿1罐才付錢，後再逐一將塑膠袋與清潔劑放進側背包內騎車離去。



吳嫌回到女友租處後，他先將屋內陳設整理一遍，接著動手洗刷浴室，上上下下牆面、臉盆、馬桶徹底清洗不說，分屍時的血水流入水孔痕，更是一再清洗，就是怕殺人跡證被檢警日後查出，顯示吳嫌具有相當知識水平，心思細密，行兇後就一直計畫如何毀屍滅證，逃避法律制裁。



據賣場人員表示，每天買東西的民眾眾多，根本記不得消費者的長相，對凶嫌無印象，且目前正值農曆春節大掃除時間，客人買清潔劑和塑膠袋，一點也不奇怪，是很普通的事。不過，當店員得知台南發生的殺人分屍案，棄屍凶嫌是來該賣場買毀屍滅證物品，就十分驚訝，直呼太可怕了！



一分局專案人員指出，吳嫌外貌與談吐相當斯文，是有陽光男孩的模樣，光看外表，難以興名殺人分屍案兇手聯想在一起，在偵辦過程，警方了解到吳嫌心性靜兇殘，尤其從他行兇殺人後，還能冷靜地構想屍滅證的方法，並按照計畫按步就班去執行，確是狡猾心惡的人，其犯罪手法也讓恐懼。

警方強調，為惡者難逃法律制裁，凡走過必留下痕跡，儘管吳嫌將命案現場重複以清潔劑清洗了多次破壞跡證，但經過科學鑑識，還是可以驗出血跡反應，讓他難逃法律制裁，為他所做所為付出代價。