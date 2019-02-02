台南分屍案　殺害女友鋸子分屍兇手竟是外貌陽光帥氣男

記者林悅／台南報導

30歲吳姓男子，僅因與女友姐弟戀情變調，竟勒斃張姓女友後，以鋸子殘忍分分屍，將屍塊將袋棄屍東區生產路草叢內，吳嫌臉書照片曝光，外表長得斯文陽光，分享的文章也非常正面，未料隱藏在帥氣開朗外貌下，竟包藏惡魔兇殘心性。

▲吳嫌臉書照片曝光，外表長得斯文陽光，分享的文章也非常正面，未料隱藏在帥氣開朗外貌下，竟包藏惡魔兇殘心性。（圖／翻攝自吳嫌臉書，下同）

42歲的張姓女子，因兒子多日連繫不上母親，過去從未發生這樣的情況，因而向市警一分局報警協尋。警方原本以為是一般協尋案，且因即將過年了，為了讓失蹤者能回家團圓，警方也用心協尋，但愈查愈不對，經深入瞭解張女之交友、生活狀況，調閱比對相關資料，訪查相關人，從調查跡證研判失蹤人口張女可能已遇害，才成立專案小組，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

警方先找到張女的自小客車，循線找上張女30歲吳姓男友，並發現張女車輛有清洗痕跡，訊問之下，吳嫌才坦承殺人，並帶警前往尋獲張女遺體，警方發現吳嫌是用鋸子在東區同居住家浴室，將張女遺體支解成6大塊，分兩大袋裝進行李箱，載到東區生產路偏僻處草叢棄屍。

從吳嫌臉書上發現，吳嫌戴帶眼鏡，外貌斯文陽光，看來還像個剛畢業的年輕大男孩，笑容也很和善近人，臉書分享文章，也多非常正面，未料隱藏在帥氣開朗外貌下，竟包藏惡魔兇殘心性。

警方調查，擔任作業員的吳男和在酒店上班的張女，同居在台南市東區崇明十三街的大樓內2年多，雙方1月8日晚間因張女要外出起爭執，吳男徒手將張女勒斃，隔日外出買鋸子，在同居處浴室將張女遺體支解成6大塊，分3大袋裝進透明整理箱。

▲兇嫌吳姓男子被警方移送法辦。（圖／記者林悅翻攝）

1月9日中午，吳男將裝箱屍體放進張女座車後車廂，接著開車到東區生產路路邊停放，然後人徒步回到住處，等到晚上才又回到場搬出箱子，到位於巴克禮路旁的草叢堆棄屍。然後回家後將透明整理箱及鋸子丟棄社區垃圾桶。到了1月14日，吳男將張女座車開到洗車場清洗，並在1月15日將張女手機砸壞，帶到仁德區丟棄。

