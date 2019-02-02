打破醋醰爆殺機！鋼鋸魔人鎖喉奪命　女友慘被肢解成6屍塊

▲涉嫌殺害女友分屍的吳茂騰遭警方逮補移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／台南報導

台南市一對姐弟戀人，因感情糾紛發生爭吵，男友徒手將女友勒斃後，持鋼鋸將她分屍鋸成6大塊，棄置重劃區荒地；死者兒子報案協尋，警方過濾清查鎖定男友涉重嫌，經突破心防坦承犯案，訊後依殺人罪偵辦中。

▼台南姐弟戀變調成悲劇！男友吳茂騰懷疑張姓女友劈腿，兩人爭吵，吳男竟徒手勒斃張女，再持鋼鋸將她鋸成6大塊後棄屍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

在工廠擔任作業員的吳茂騰（30歲）日前在交友app認識在特種行業工作的張姓女子（42歲），2人進而交往同居；近日吳男發現張女與其他男子有曖昧，1月8日，吳男懷疑張女找理由要與曖昧對象出遊，2人進而發生爭吵，吳男竟徒手將她勒斃。

▼台南姐弟戀變調成悲劇！吳男竟徒手勒斃張女，再持鋼鋸將她鋸成6大塊後棄屍 ，棄屍轎車清洗乾淨後停在路邊。（圖／記者陳以昇翻攝）

翌日，吳男到大賣場買了一把鋼鋸，將張女鋸成兩半再切掉雙手、雙腳，分成6大塊，分別裝進3個大垃圾袋，開著張女白色轎車，到台南崇賢二路、巴克禮路旁的荒地草叢棄屍，再將棄屍車輛開去打蠟清理內裝，隔日若無其事繼續上班。

張女的兒子多日聯繫不上媽媽，直覺有異報警協尋，警方經過濾清查張女交友狀況，鎖定男友吳茂騰涉有重嫌，2月1日晚間，到吳男的女性友人住處將他逮補到案，經突破心防坦承犯行，全案依殺人罪嫌偵辦中。

而吳嫌臉書也隨之曝光，看似陽光斯文的吳嫌，沒想到竟是痛下殺手的狠心嫌犯，但是臉書僅簡單幾個照片，看似平時很少使用臉書，但在殺人後還分享臉書購物買牛排的頻道。

▼台南姐弟戀變調成悲劇！男友吳茂騰懷疑張姓女友劈腿，兩人爭吵，吳男竟徒手勒斃張女，再持鋼鋸將她鋸成6大塊後棄屍 。（圖／記者陳以昇翻攝）