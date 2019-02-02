陽光男徒手絞殺再分屍女友7大塊　內臟幾乎不見「疑遭野狗啃食」

記者林悅／台南報導

42歲的張姓女子慘遭30歲吳姓男友分屍，棄屍在台南市的某處草叢內！檢察官施胤弘2日相驗遺體後表示，死者被分屍7大塊，行兇工具是鋸子類物品，吳嫌先是徒手勒斃女友，再使用鋸子將女友分屍成7大塊，並裝成3大袋，不過，3個屍袋皆有破損，許多內臟都不見了，推測疑遭野狗咬走或是其他動物咬走。

▲涉嫌殺害女友分屍的吳嫌遭警方逮補移送偵辦 。（圖／翻攝畫面）

檢察官施胤弘指出，經過初步相驗，死者死因大概可以確認是遭到徒手絞殺，因為舌骨右側有明顯骨折，身體被分解7大塊，手腳關節處也都被切開，另外內臟不見了，推測疑遭野狗咬走或啃食，也因死者傷口很平整，所以確定行兇工具不是利刃類，而是鋸子類物品。

▲姊弟戀變調，男勒死女友肢解棄草叢 。（圖／記者林悅翻攝，下同）

施胤弘提到，死者生前是否遭下藥或是迷昏，還要再進一步檢驗釐清。

警方調查，在螺絲工廠擔任作業員的吳男和張女是在社群交友軟體認識，同居在台南市東區崇明十三街的大樓內2年多，今年1月8日晚間因張女要外出起爭執，吳男徒手將張女勒斃，隔日外出買鋸子，在同居處浴室將張女遺體支解成6大塊，分3大袋裝進透明整理箱，並丟棄草叢內。

然而，張女失聯後，吳嫌推稱不知情，還正常上下班，異常冷靜，也沒有女友失蹤的慌張，所以員警大膽推測張女可能遭到不測，認為他涉嫌重大，於是採用跟監方式追蹤。

警方後來發現張女的車子已遭清洗，認為曾使用該車的吳男嫌疑重大，並在吳男的另名女友住處逮人，這時，他才坦承勒斃張女後，再分屍棄置於草叢內。

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