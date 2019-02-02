真的很抱歉！電器商酒駕「超有禮貌」　警開單後幫他介紹生意

▲32歲曾姓電器業者，凌晨騎機車返家時被市警二分局長樂所警方攔下，查獲他酒測值達0.38毫克，涉及公共危險罪嫌，但曾男不斷向員警道歉，從未見過如此多禮的酒駕人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

32歲曾姓電器業者，在台南市區餐廳吃尾牙 ，凌晨騎機車返家行經中西區民族路被長樂所攔下，酒測值達0.38毫克，且涉及無照駕駛、闖紅燈、行車期間抽菸等違規，被警方開單舉發，取締過程中曾男除沒有盛怒暴走，還不斷向員警致歉，員警從未見過如此多禮的酒駕規人，事後還代發曾男名片給同事介紹生意。

警方調查，曾男1月30日晚上在中西區餐廳吃尾牙，席間喝了2瓶啤酒，31日凌晨1時51分騎機車返家途中，警員發現他沿路有多項違規行為，包括穿越停等線、闖紅燈、行車期間抽菸等，將他攔下後酒測，酒測值達0.38毫克，不但超標，而且還無照駕駛，警員依法逐一開單告發，並依涉及公共危險罪嫌送辦，算一算光光這些紅單加起來至少超過1萬5千元罰鍰，還不包括公共危險罪部分。

曾男被帶回市警二分局偵查隊偵訊時，他不斷向警員致歉，表示自己行為造成大家不便及困擾。因為一般酒駕被取締送辦的當事人，不是滿腹怒氣，就是抱怨連連，或不想說話回應，警方還是頭一次看到如此有禮貌的酒駕者，警方也機會教育，規勸曾男不可酒駕及違規，他深具悔意，並向警方說已學到教訓，不會再犯了。

據警方了解，曾男是連鎖電器商的下游供應商，才剛出60萬元的冷氣機等電器的訂單，並參與業者在餐廳的尾牙，喝酒後仍執意騎機車返家，才警方查獲。員警因曾男犯後態度良好，又十分多禮，還好心代發曾男名片給其他同事介紛生意，希望多少減少曾男繳納紅單損失。