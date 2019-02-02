陽光斯文男殺女友分屍後正常上下班　警跟監驚見「他劈腿4女」

▲吳嫌臉書照片曝光，外表長得斯文陽光，分享的文章也非常正面。（圖／翻攝自吳嫌臉書）

地方中心／綜合報導

42歲的張姓女子失蹤多日，被找到時已經遭到30歲吳姓男友分屍，棄屍在台南市的某處草叢內！當張女失聯後，家屬報案協尋，警方認為吳男涉嫌重大，但他推稱不知情，正常上下班，異常冷靜，經私下跟監，還發現他劈腿，另跟3、4名女性交往。

警方調查，在螺絲工廠擔任作業員的吳男和張女是在社群交友軟體認識，同居在台南市東區崇明十三街的大樓內2年多，今年1月8日晚間因張女要外出起爭執，吳男徒手將張女勒斃，隔日外出買鋸子，在同居處浴室將張女遺體支解成6大塊，分3大袋裝進透明整理箱。

吳男隔天將裝箱屍體放進張女座車後車廂，接著開車到東區生產路路邊停放，然後人徒步回到住處，等到晚上才又回到場搬出箱子到草叢堆棄屍；等到1月14日，吳男將張女座車開到洗車場清洗。

案件曝光後，警方循線員警循線於2日晚間前往吳嫌的另位女性友人（44歲）住處逮人。而吳嫌臉書也隨之曝光，看似陽光斯文的他，看來還像個剛畢業的年輕大男孩，笑容也很和善近人，殺人後還分享臉書購物買牛排的頻道，臉書分享文章也多非常正面。目前全案依殺人罪嫌偵辦中。

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