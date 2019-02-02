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驚悚巧合！台南姊弟戀分屍案發地　是29年前井口真理子遭棄屍地

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▲▼ 台南驚爆分屍案！姊弟戀變調　男勒死女友肢解棄草叢 。（圖／記者林悅翻攝）

▲姊弟戀變調！男勒死女友肢解棄草叢 。（圖／記者林悅翻攝，下同）

地方中心／綜合報導

一名42歲的張姓女子失蹤多日，被找到時已經遭到30歲吳姓男友分屍，棄屍在台南市的某處草叢內！吳嫌坦承因感情糾紛與被害人發生爭吵，勒斃被害人，再將屍體支解裝袋後棄置於某處草叢內，全案偵訊後依殺人罪嫌送辦。而吳嫌分屍案現場其實和1990年日本女學生井口真理子棄屍案為同一個地點，巧合也令警方毛骨悚然。

井口真理子命案為日本女大學生井口真理子在1990年4月間到台灣自助旅行時，不幸遭殺害棄屍的犯罪案件，震驚台日。據《蘋果日報》報導，案發大樓旁為1990年日本女學生井口真理子命案棄屍地點，警方和鄰居透露，該處當時是空地，後來變成停車場，之後出售給建商蓋大樓。

井口真理子失蹤近一年後，專案小組於1991年3月4日根據可靠線報，認為先前遭到約詢的計程車司機劉學強涉有重嫌，前往住處將他逮捕，而他在自白書中坦承犯案，但對於棄屍地點供詞反覆，有時說在台南縣，有時說在台南市，使警方數度往返台南與高雄間，但都一無所獲，最後他才坦承棄屍地點位於台南市東區一處空地。

最後高雄地方法院，依殺人還有遺棄屍體罪，將劉學強判處死刑，但因為他符合精神異常減刑條例，逃過一死，獲判無期徒刑，禠奪公權終身。

▲▼ 台南驚爆分屍案！姊弟戀變調　男勒死女友肢解棄草叢 。（圖／記者林悅翻攝）

然而，台南姊弟戀棄屍部分，警方表示，42歲張女兒子於1月24日到台南市警一分局報案，指稱母親已失聯多日，一分局員警立即受理通報相關單位協尋外，並派員安撫被害人，深入瞭解其母親交友、生活狀況，調閱比對相關資料，訪查相關人，從調查跡證研判失蹤人口張女可能已遇害，即馬上成立專案小組，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

警方日夜不休於2月1日凌晨發現被害人張女使用的交通工具停放在台南市東區某路段，即派員會同家屬勘察該車輛，發現該車已經遭清洗，再深入追查，被害人男友30歲吳嫌曾使用該車嫌疑重大！經追查後，吳嫌坦承因感情糾紛與被害人發生爭吵，1月8日晚上在台南市東區崇明十三街租屋同居處，勒斃被害人，在在住家浴室將屍體支解裝袋後，再棄置於台南市東區生產路附近草叢內。

目前全案依殺人罪嫌偵辦中，而吳嫌2日上午被移送時則是不發一語。

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▲▼涉嫌殺害女友分屍的吳茂騰遭警方逮補移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼台南殺人分屍。（圖／記者邱中岳翻攝）

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