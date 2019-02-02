兇殘分屍魔曝光！陽光斯文男奪命後仍輕鬆打卡　臉書分享購物直播

記者邱中岳／台南報導

因感情糾葛殺人分屍！台南1名男子因與女友吵架竟失手將人殺害，並將女友遺體分屍，再用行李箱棄屍，落網後臉書曝光，沒想到嫌犯看起來就像一個陽光斯文男，私底下卻是個狠心殺人分屍嫌，甚至在殺人後還在臉書分享購物直播。

▲狠心殺害女友的吳嫌，竟在殺人後還不斷在臉書分享直播購物。（圖／翻攝畫面）

台南1名30歲的吳姓男子，因嫌隙與42歲的張姓女友吵架，沒想到竟痛下殺手後，在自家浴室用鋸子將女友狠心分屍，並支解成6大塊裝入行李箱棄屍，案件曝光後警方循線逮捕吳嫌到案。

而吳嫌臉書也隨之曝光，看似陽光斯文的吳嫌，沒想到竟是痛下殺手的狠心嫌犯，但是臉書僅簡單幾個照片，看似平時很少使用臉書，但在殺人後還分享臉書購物買牛排的頻道。

從吳嫌臉書上發現，吳嫌戴帶眼鏡，外貌斯文陽光，看來還像個剛畢業的年輕大男孩，笑容也很和善近人，臉書分享文章，也多非常正面，未料隱藏在帥氣開朗外貌下，竟包藏惡魔兇殘心性。

▲狠心殺害女友的吳嫌遭警方移送，警方也在草叢中找到被害張女的遺體。（圖／翻攝畫面）

警方調查，擔任作業員的吳男和在酒店上班的張女，同居在台南市東區崇明十三街的大樓內2年多，雙方1月8日晚間因張女要外出起爭執，吳男徒手將張女勒斃，隔日外出買鋸子，在同居處浴室將張女遺體支解成6大塊，分3大袋裝進透明整理箱。

1月9日中午，吳男將裝箱屍體放進張女座車後車廂，接著開車到東區生產路路邊停放，然後人徒步回到住處，等到晚上才又回到場搬出箱子，到位於巴克禮路旁的草叢堆棄屍。

然後回家後將透明整理箱及鋸子丟棄社區垃圾桶。到了1月14日，吳男將張女座車開到洗車場清洗，並在1月15日將張女手機砸壞，帶到仁德區丟棄。

據悉，嫌犯透過交友軟體與張女認識，2人同居在台南東區一帶，最近張女要求與吳嫌分手，雙方爭執後吳失手將張女勒斃分屍，分屍後將遺體分裝成2大包，一大包裝上半身，另外一大包則分裝下半身以及手臂。

吳嫌分屍後甚至躲藏到不知情的另名女友家中，因張女母親遍尋不著女兒，警方才循線在女子家中找到殺人棄屍的吳姓嫌犯。

吳嫌對於臉書相當保護，當中僅1張平躺在平交道以及大啖美食的照片之外，其他並未有許多公開內容，僅在殺人後在臉書分享購物直播，對於個人隱私相當重視。

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