奪命畫面曝光！酒駕3犯逆飆1公里連撞8汽機車　2騎士無辜慘死

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記者陳玉／台中報導

又是酒駕奪命！曾因酒駕拒測遭吊銷駕照的陳男，2日凌晨4點多，他又酒駕開車行經大里區國光路二段時，先逆向長達1公里後連撞5汽車、3機車，造成21歲彭姓男騎士、25歲鄭姓女騎士傷重不治。陳男經酒測值達0.81毫克，駕駛座上更掉出一瓶600ml的高粱酒瓶，訊後以公共危險罪肇事過失致人於死罪移送。

▲台中2日凌晨發生酒駕撞死人，造成2名機車騎士傷重不治。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

▲▼酒駕累犯陳男連續衝撞5汽車3機車，沿途可見撞擊後噴射的汽車零件碎片。



霧峰警分局交通分隊表示，陳男與友人聚餐飲酒後，自行開車行經國光路、大里橋後，突然左轉並逆向長達1公里，先是衝撞彭姓男騎士後、再撞上鄭姓女騎士，後方想要閃躲的計程車也遭受波及，最後撞上路旁2輛轎車後停下，又差點擦撞後方另名周姓女騎士，共毀損5汽車3機車。

消防局救護人員到場見彭姓男子左腳踝斷肢、全身多處骨折、頭部外傷；鄭姓女子全身多處骨折，2人分別送往仁愛醫院、中山醫院救治，院方表示，2人送醫前已無生命徵象，經搶救後均宣告不治。

而肇事陳男酒測值達0.82毫克，據警調查，陳男107年3月間就曾因酒駕拒測遭吊銷駕照、同年11月間又於台中市南區因酒駕遭判刑3個月，但知錯不改，如今又因酒駕奪走2命，訊後以公共危險罪肇事過失致人於死罪移送。