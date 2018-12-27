我不是白髮魔女！殺夫伴屍20年　長期家暴讓她變怪物

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日本79歲老婦小池淺江在22年前殺死自己的丈夫，且伴屍長達20年，屍體都變成一堆白骨，直到2017年向警方自首，事件才跟著曝光。近日該案件開庭審理，法官發現，小池淺江會變成心理扭曲的「殺人魔女」，背後最大原因是多年來遭到丈夫家暴所致，才會崩潰犯下殺人案。

據日本《東海新聞網》報導，小池淺江住在愛知縣豐川市，她在1996年用菜刀刺向當時59歲丈夫的頭部和頸部，並把屍體藏在家中20年。當地週刊指出，10幾年前就有鄰居發現小池先生失蹤了，但小池淺江既沒有報警也沒有到處尋找，她丈夫就宛如人間蒸發，再也沒人見過他。

檢察官表示，從死者的骨骸來看，頭部多處都有刺傷痕跡，而且刀刀見骨，可見當時小池是發了瘋的亂砍，殺意十分堅決，因此向法官求處8年徒刑。不過小池向警方供稱，自己年輕時氣質出眾、容貌動人，但和丈夫結婚後身形逐漸消瘦，每天都遭受暴力虐待，連懷第二胎時都被丈夫瘋狂猛踹腹部，還要承受對方言語上的霸凌，詛咒她流產。直到丈夫退休後，每天在家中毆打她，情緒幾乎處在崩潰邊緣，才會徹底引爆她殺機。

小池的長子出庭時也表示，媽媽之所以會殺人，都是被逼出來的，所有的錯都是爸爸造成的，母親只是受害者。該案在26日宣判，法官認為，小池會變成殺人魔女，家暴是一個重要因素，因此判她5年徒刑，希望她出獄後可以和兒子共享天倫之樂，心安理得的度過晚年生活。