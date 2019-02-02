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分屍魔「外型陽光內心陰險」　劈4腿交往2年臉書都無女友PO文

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▲ 吳嫌臉書上PO文不多，少數幾張照片所呈現都是自己陽光斯文的形象照，沒想到真實的吳嫌是冷血兇殘的殺人分屍兇手。（圖／翻攝自吳嫌臉書）

▲ 吳嫌臉書上PO文不多，少數幾張照片所呈現都是自己陽光斯文的形象照，沒想到真實的吳嫌是冷血兇殘的殺人分屍兇手。（圖／翻攝自吳嫌臉書）

記者林悅／台南報導

台南殺分屍命案的吳姓兇嫌，2月1日上午被警方押回命案現場進行模擬，檢警欲釐清案發時吳嫌如何下手勒斃女友？及如何以鋸子進行分屍、棄屍？調查是否有其他共犯之可能，現場媒體追問吳嫌如何案發後還能正常上班，甚至住到其他女性友人住處，質問會不會良心不安，吳嫌不回應，兇殘行徑令人髮指。

警方調查，吳姓兇嫌2年多前與大他12歲的死者張女，透過手機交友軟體認識，2人進一步交往後，吳嫌搬進張女承租房子內同居，起初張女兒子也同住，之後張女兒子因考上大學後即搬出，剩張女與吳兇嫌同居一處。

▲警方查出吳嫌所購買作案同款式的鋸子。（圖／記者林悅翻攝）

▲警方查出吳嫌所購買作案同款式的鋸子。（圖／記者林悅翻攝）


吳姓兇嫌是螺絲工廠作業員，而張女在酒店上班，張女因酒客要求，常有應酬情形，吳男也知道張女在酒店上班，案發當天2人為了張女要外出赴酒客邀約，吳嫌醋意大發，要與張女談分手，雙方發生激烈爭執，吳嫌涉嫌勒斃張女再以鋸子分屍成7塊，再以張女座車載運棄屍。

警方在懷疑張女已遭吳嫌殺害後，因一時苦無罪證，也未發現張女屍體，只能暗中跟監吳嫌，惟警方跟監過程中，竟發現吳男至少另外有跟3、4名女子交往同居，所以1日凌晨找到張女車子後，晚上才能根據之前跟監地點，快速到南區吳嫌另位女友租處，將吳嫌拘提到案。

▲ 吳嫌臉書上PO文不多，少數幾張照片所呈現都是自己陽光斯文的形象照，沒想到真實的吳嫌是冷血兇殘的殺人分屍兇手。（圖／翻攝自吳嫌臉書）

▲ 吳嫌臉書上PO文不多，少數幾張照片所呈現都是自己陽光斯文的形象照，沒想到真實的吳嫌是冷血兇殘的殺人分屍兇手。（圖／翻攝自吳嫌臉書）

警方透露，吳男殺人分屍後，不僅照常上下班，還輪流到不同交往女友住處，神情異常冷靜，加上長相斯文，跟她交往女友完全被矇在鼓裡，並不知還他第三者存在，警方前往南區吳嫌其中1位女友住處逮人時，吳嫌女友還一度質疑警方為何要抓人，直到警方出示拘票，才得以將吳嫌逮捕帶回偵訊。

台南市社會局獲報後，立即派社工前住一分局協助家屬，並前往殯儀館陪伴死者兒子配合檢方相驗事宜。社會局表示，後續也會持續協助家屬處理喪葬事宜，並提供心理輔導資源。

▲死者張女的臉書上，只有張女個人生活照，並分享兒子生日的喜悅，也看不到與吳嫌間的交往互動關係。（圖／翻攝自張女臉書）

▲死者張女的臉書上，只有張女個人生活照，並分享兒子生日的喜悅，也看不到與吳嫌間的交往互動關係。（圖／翻攝自張女臉書）

據了解， 吳嫌臉書上PO文不多，只有少數幾張照片，所呈現都是自己陽光斯文的形象照，沒有張女的個人照或合照，沒想到真實的吳嫌是冷血兇殘的殺人分屍兇手。反觀死者張女的臉書上，也一樣沒有吳嫌的個人照片或2人合照及相關PO文，只有張女的個人生活照，並分享兒子生日的喜悅，也看不到與吳嫌間的交往互動關係。2人間究竟是什麼關係是私人問題，外人難以過問，但吳嫌殺人分屍，作案手法兇殘，犯後異常冷靜，續與他女交往同居，兇殘行徑令人髮指，這就是社會問題。

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關鍵字：姐弟戀,殺人分屍,冷靜兇殘,髮指

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