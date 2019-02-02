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台南姊弟戀驚爆分屍！男勒死大12歲女友　肢解裝袋棄屍草叢

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記者林悅／台南報導

30歲吳姓男子與42歲張姓女子姐弟戀，張女兒子因張女失蹤多日向市警一分局報案請求協尋，警方追查多日研判張女可能遇害，循線查獲吳嫌到案，吳嫌坦承因感情糾紛與被害人發生爭吵，勒斃被害人，再將屍體支解裝袋後棄置於某處草叢內，並帶同警方尋獲遺體，全案偵訊後依殺人罪嫌送辦，並報請檢察官相驗。

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▲台南市警一分局破獲恐怖情人殺人分屍案，封鎖死者被支解屍現場，勘查蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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▲吳嫌勒斃被害人，再將屍體支解裝袋後棄置於台南市東區生產路附近草叢內。

警方說，42歲男女兒子於1月24日到台南市警一分局報案，稱其母親已失聯多日，一分局員警本於同理心，想著春節即將到來，為了讓失蹤人口能於春節團圓，除立即受理通報相關單位協尋外，並派員安撫被害人，深入瞭解其母親張女之交友、生活狀況，調閱比對相關資料，訪查相關人，從調查跡證研判失蹤人口張女可能已遇害，即馬上成立專案小組，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

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▲台南市警一分局發現死者被棄置的自小客車。

警方日夜不休於2月1日凌晨發現被害人張女使用之交通工具停放於台南市東區某路段，即派員會同家屬勘察該車輛

，發現該車已經遭清洗，再深入追查，被害人男友30歲吳嫌曾使用該車嫌疑重大，對於恐佈情人事件，檢警「零容忍」的態度一致，檢察官立即簽發拘票緊急拘提吳嫌到案並執行搜索。

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▲警方鑑識什員在被害人自小客車蒐證查出吳嫌使用過該車。

吳嫌坦承因感情糾紛與被害人發生爭吵，1月8日晚上在台南市東區崇明十三街租屋同居處，勒斃被害人，再將屍體支解裝袋後棄置於台南市東區生產路附近草叢內，並帶同警方尋獲被支解遺體，全案真相大白。

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▲警方將兇嫌吳姓男子拘提到案，坦承犯情。

警方民眾失蹤遇害案，於短短的幾日內，立即偵破，洗刷冤情，雖然遺憾，但警察還是盡全力給被害民眾一個公道。全案偵訊後依殺人罪嫌送辦。

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關鍵字：台南,姊弟戀,分屍,肢解,棄屍

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