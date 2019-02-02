頂著寒風叫賣！竹北97歲爺爺「凍僵手寫春聯」字跡超端正　網噴淚揪團買

▲爺爺的筆跡超端正。（圖／踢小米授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

在大家開心出遊、團聚慶祝春節時，還是有很多甘苦人，僅僅為了溫飽而奮力打拚，就像這位97歲老爺爺，獨自到竹北家樂福的麥當勞前擺攤，販售自己親筆寫的春聯。看著老人家強忍著寒冷，又沒什麼民眾買，讓人不禁鼻酸。

冬天的新竹風大又冷，而這位97歲老爺爺總在麥當勞前，掛上親筆寫的春聯叫賣。踢小米說，「爺爺都是靠賣春聯來賺取生活費的，可能今年還沒有很多人發現，感覺沒什麼人買，生意非常冷清。」

望著爺爺拖著年邁的小小身軀，在寒風中賺錢，踢小米十分不捨，在買下一份後，他決定藉由自己小小的力量，讓有需要的朋友得知消息，能前來和爺爺買春聯。

▲春聯價目表。（圖／踢小米授權引用）

他表示，原本不下雨時，爺爺早上7點到12點會在「馮姐姐飯糰」擺攤；中午12點到下午3點，則換到「瓦城」；而下午3點到晚上7點半，是在「竹北家樂福麥當勞」前面，「不過，後來都只會在家樂福擺攤喔！」

踢小米也向記者提到，「爺爺是曾參加過抗日剿共的老兵，今年已高齡97歲，因為不想拖累兒女，加上退伍錢不夠用，才會想靠自己寫春聯，來賺取生活費。」

消息一出，熱心網友立刻手刀支持，笑說「已掛上北北的手寫春聯，照片傳上臉書有些失真，春聯本人寫的很喜氣」，而超多人也打算讓爺爺早點回家，紛紛標記好友，留言道「XXX幫我買一副，上班給你錢」、「幫阿伯過好年」、「買起來~」、「有人可以幫忙團購嗎」；同時，還有網友直說，「有沒有爺爺的個人帳號，我想直接匯款，春聯我用不到啊！」

【營業資訊】

不下雨的話：

07：00-12：00，新竹縣竹北市光明一路402號，馮姐姐飯糰

12：00-15：00，新竹縣竹北市光明一路187號，瓦城泰國料理

15：00-19：30，新竹縣竹北市光明六路89號，竹北家樂福麥當勞

下雨天的話：

07：00-19：30，只會在竹北家樂福的麥當勞





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