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與友上牛郎店竟吃牛郎醋！妒男亮槍示威　小弟阻止卻遭爆頭慘死

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▲▼男上酒吧爭風吃醋，亮槍示威卻誤擊小弟。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲男上酒吧爭風吃醋，亮槍示威卻誤擊小弟。（圖／記者陳凱力翻攝）

地方中心／新竹報導

一名楊姓男子5月中帶著莊姓小弟到新竹東區某酒吧與2名女網友赴約，期間2名男服務生上前服務，但楊男誤以為對方是刻意來接近女網友，氣得拿出改造槍枝示威，同桌友人及店內其他客人嚇得一哄而散，莊姓小弟為了要勸阻楊男，一團亂中誤觸板機，導致子彈擊發，直接近距離打中小弟頭部，送醫後仍不治身亡，而楊男事後也被依違反槍砲管制條例及殺人罪嫌送辦。

警方調查，該酒吧是俗稱的牛郎店，店內男服務生見女客上門都會熱情上前陪酒聊天，但沒想到當時醉醺醺的楊男竟誤以為前來服務的男仕是別桌客人，並且要來搶走女伴，當場醋勁大發不斷嗆聲，就算男仕怎麼解釋，楊男仍聽不見去，最後還掏出改造手槍示威，同桌友人及其他客人見狀嚇得一哄而散。

▲▼男上酒吧爭風吃醋，亮槍示威卻誤擊小弟。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲男上酒吧爭風吃醋，亮槍示威卻誤擊小弟。（圖／記者陳凱力翻攝）

就在一團混亂當中，莊姓小弟為了勸阻楊男，卻在拉扯中誤觸板機，導致子彈擊發，直接近距離得朝著小弟頭部射過去，讓他當場血流如注，陷入重度昏迷，搶救2天後仍宣告不治。

案發後，楊男一度找來其他小弟藏匿槍枝，但經過警方連夜訊問，最後還是查出藏匿槍枝地點，警方也將持續追查槍枝來源，而楊男訊後也被依違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人罪嫌送辦，並聲請羈押獲准。

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關鍵字：新竹,酒吧,誤擊,吃醋

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