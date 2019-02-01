「我帶了豬肉回來給大家」　彰化媽浙江回台...拿手上闖關成功！兒怒檢舉

▲防疫犬在機場執行任務。（圖／記者謝承恩攝）

網搜小組／綜合報導

滷肉飯保衛戰爭持續，防疫一刻都不能鬆懈！不過今（1）日有網友接到從浙江返台的媽媽電話，開心表示帶了豬肉回來過年，「拿在手上就過海關了」，讓他既生氣、又傻眼，指責這是違法的行為，被抓到會重罰20萬元，但她一點也不在乎，「沒人跟我講啊！」「不然是要我怎樣？」

PTT名人、外號「T董」的網友1日在政治黑特板（HatePolitics）發文，表示自己出生在外省家庭，上一代的觀念十分保守，連跟台灣人通婚都不准，「今天發生一件事真的把我氣到快爆炸」。

他說，住彰化眷村「太極新村」的媽媽前幾天從中國大陸浙江省回來，今天聊FaceTime時很是得意「我帶了豬肉回來給大家」，言談間帶著沾沾自喜的氣息。由於豬瘟風波台灣防疫如臨大敵，他一聽只覺得錯愕，連忙表示這是違法的，只要抓到就是20萬元罰款。

▲為了守護台灣豬，機場海關滿是提醒字樣。（圖／記者謝盛帆攝）

「我不知道啊！」「不然是要我怎樣？」「沒人跟我講啊！」「我去死好不好？死了你就滿意了吧！」媽媽一點都不在乎，碰到有人質疑時，照慣例開啟強硬的跳針模式，這讓T董相當無奈，「碰到這種事我能說什麼呢，好歹也是自己母親，唉。」

文章貼出，瞬間嚇壞了不少網友，紛紛提供因應之道，「直接檢舉罰20萬」、「這種人好恐怖，辛苦了」、「記得豬肉不要丟到廚餘，最好拿去銷毀」、「新聞都報成這樣了還不知道？是只看高雄的新聞嗎」、「趕快通報吧，不要變成防疫漏洞」、「你不用再想說不能查證什麼的，通報交給警方就對了。」

T董後續回應指出，媽媽有美國公民身分，平常多待在中國大陸，陪伴老鄉沒過來的兄弟姐妹，而從她返台後的態度來看根本不在意防疫，還很開心「拿在手上就過海關了」，他質疑蘇貞昌院長要求的「疫區旅客須100%抽查手提行李」沒有完全落實。

▲網友為了守護滷肉飯，決定檢舉生母。（圖／記者謝承恩攝）

他說，每次只要指正媽媽缺失都會被反嗆，「我是為了滷肉飯，跟父母無關。」至於許多網友建議快去檢舉，「可以告訴我怎麼檢舉的話，我很樂意。但既然過海關時沒被攔到，後面應該很難舉證......。」

好在熱心鄉民陸續提供電話、防疫局粉絲團等資訊，T董在傍晚5點表示決定大義滅親，「謝謝PTT網友告訴我電話，我剛剛打了！」

行政院農委會動植物防疫檢疫局專線：02-2343-1401

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