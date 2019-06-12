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【廣編】保樂力加偕新北市府及環保大使溫昇豪「點亮瓶安，點亮愛」

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▲▼保樂力加偕新北市府及環保大使溫昇豪「點亮瓶安，點亮愛」。（圖／業者提供）

圖、文／保樂力加提供

法國第二大酒商台灣保樂力加股份有限公司自2017年展開為期三年的「Responsib’All Day-SHINE BRIGHTER, TOGETHER點亮瓶安計畫」企業志工日，除了保樂力加全體同仁熱情參與，也獲新北市政府及法國在台協會大力支持，象徵台法友好以及我們能跨國界地共同愛護唯一的地球。

本計畫第一年製作由酒瓶回收之環保裝置藝術「瓶安樹」，並放置於台北市寶藏巖；2018年與新北市政府高灘地工程管理處合作，「瓶安樹」移至於新北市新店陽光運動延續環保概念，成為當地打卡熱點。今年保樂力加響應聯合國永續發展目標SDGs第12條「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」落實企業社會責任，於新北市八里左岸公園打造新地標，建構綠能環保的休憩場所，期望能拋磚引玉，號召大眾一同落實環境保護。

台灣保樂力加Responsib’ALL Day企業志工日當天，120名員工全體動員，並邀請包括本次合作的新北市政府高灘地工程管理處處長謝俊隆，擔任台法之間交流、友好關係維繫的法國在台協會主任紀博偉，以及長期關注環保及公益議題的知名演員溫昇豪擔任本次活動的環保大使，台灣保樂力加董事總經理王德勤，也連續三年出席活動，大家共同親身實踐，為社會創造更多正面能量，徹底落實保樂力加倡議的永續經營與社會責任的終極目標。

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關鍵字：公益,保樂力加,新北市政府,溫升豪,愛心雲

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