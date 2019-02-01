影／台南過勞醫「倒下變5歲童」失蹤！妻子發文淚尋：拜託大家了

【19：42更新】蔡伯羌醫師已於晚上18時50分，在中華東路上的德安百貨公司3樓誠品書局被發現，目前家屬已將他帶回。

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南奇美醫院蔡伯羌醫師因過勞而心肌梗塞昏倒，智商退化成5歲孩童，並與院方展開10多年的訴訟。其夫人李其芳委請朋友發文說，蔡伯羌1日中午騎車出去後就不見人影，希望網友可以幫忙協尋。

▲台南市奇美醫院蔡伯羌醫師失蹤，希望網友可以協尋。（圖／記者嚴云岑攝）



李其芳委請朋友在臉書PO文表示，蔡伯羌醫師今日11時30分許趁她沒注意時，騎著腳踏車外出，他們的住處位於台南崇德路和巴克禮公園附近，「最後看到蔡醫師是在崇明十四街和崇明路交叉路口，但因為當時路口紅燈，來不及追上去，等到綠燈的時候就看不到蔡醫師了。」

李其芳下午13時報警後，仍沒有找到蔡醫師，「因為現在都還找不到人，怕天黑了更難找，蔡醫師因為過勞職災，曾經受過傷，目前他應該找不到回家的路，所以蔡太太請我PO文拜託大家。」

特徵：有戴眼鏡、穿著深藍色羽絨背心、墨綠色長袖毛衣、灰色運動褲、米色平底休閒鞋。蔡醫師可能騎著銀色變速腳踏車。

如果有看到蔡醫師或疑似蔡醫師的人，請撥打0909-256-727蔡太太。

▲蔡太太全文。（圖／翻攝臉書）



據悉，台南奇美醫院蔡伯羌醫師2009年因工作超時，在開刀房昏倒，雖然及時獲救，但卻因為腦部長時間缺氧，造成失憶，智力不及6歲孩童雖然平時應對進對沒問題，但卻不知道自己是誰、身處何處，失去生活自理能。全仰賴李其芳照顧，她也感慨地說「給我再多的錢，也換不回他的記憶啊。」

此外，蔡其芳說，先生倒下以來，與奇美醫院興訟已邁入第10年，目前進到更一審，醫院依舊不聞不問，也不想和解，外界問我們為何不拿錢，「但我們想說錢在哪裡？」