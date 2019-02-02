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過年紅包「忌封口」！9大禁忌藏恐怖詛咒　不只糗翻還「觸霉頭」

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▲▼紅包,算命,過年。（圖／CFP）

▲發紅包禁忌多。（圖／CFP）

生活中心／綜合報導

農曆過年除夕除了全家團圓吃年夜飯之外，最大重頭戲就是包紅包了！但不管你是發紅包還是領紅包的人，一些關於紅包的禁忌應該要注意，除了數字要吉利，還有9大禁忌千萬別踩線，以免被認為不禮貌，不只出糗，還可能會觸到自己霉頭。

一、包給長輩的紅包要逐年增加

用來為長輩「添歲錢」的紅包，金額要一年比一年還要多，主要是祝福長者能夠長命百歲。不過包紅包還是要評量自己的經濟能力，不用打腫臉充胖子。

二、包給晚輩的紅包金額應該要一致

包給晚輩的紅包是「壓歲錢」，最好一視同仁都一樣金額，不要依照晚輩的年齡決定紅包多寡，以免春節親戚碰面徒生糾紛，壞了春節假期的興致。還要特別注意，包給晚輩的紅包金額不要超過長輩的，否則有失禮節。

小資女,發財,紅包,貪錢,過年,春節。（圖／記者黃琬茹攝）

▲包給晚輩的金額盡量要一樣。（圖／記者黃琬茹攝）

三、紅包的金額要雙數

紅包包多少是一種心意，有時只是意思意思討個吉利，但切記絕對不能包單數，因為「單數」被視為孤單的數字，且通常喪儀才會包單數。因此包紅包要盡量包「雙數」，像是「2」雙雙對對、6「六六大順」、8「發發發」都是相對喜氣的數字。特別是給長輩的紅包，一定要湊滿雙數，才是喜慶象徵。而數字4因諧音與「死」相近，也千萬別包與4相關的金額。另外，也千萬別送空的紅包袋，不但是詛咒對方空空如也，更是不吉利象徵。

四、盡量使用新鈔票、別拿過期或用過的紅包袋

春節包紅包除了是一種祝福，也象徵分享好運，因此最好用新鈔包紅包，除了是祝他人新年新氣象，收到的人也會很開心。另外，也不能拿用過的紅包袋再包給別人，因為包過的紅包袋代表這個紅包好運被用光了。當然也不能拿已經過期的紅包袋，像拿去年的或是去年生肖的圖案。

▲▼紅包、紅包袋、過年、春節（圖／記者李孟璇攝）

▲包過的紅包袋代表這個紅包好運被用光了。（圖／記者李孟璇攝）

五、紅包袋口別封住

有些人會將紅包封口，以避免錢財露白，不過這是錯誤的作法。紅包袋口打開是有「長長久久」的意思，只要往下折就好。通常在喪禮場合才會封口，代表不會再有第二次；結婚紅包也是要封口，代表只結這一次。

六、包紅包別把錢摺起來

市面有一些小紅包袋，有些人會拿這個包紅包給小孩，而為了符合小紅包袋的規格，會把錢摺起來放入，這會有有財路不順暢的意寓。因此建議還是用一般規格的紅包袋，橫式、直式都可以，只要讓鈔票正常平放，這樣財氣不折損，新的一年五路財神聚集，好運旺旺來。

▲▼紅包,新台幣,農曆過年。（圖／記者劉姵呈攝）

▲紅包袋口打開是有「長長久久」的意思，只要往下折就好。（圖／記者劉姵呈攝）

七、別單手收紅包

單手接東西就是個不太禮貌的行為，收紅包更是如此。在收紅包時盡量要用雙手接過，並送上賀詞，一來是對對方的尊重，二來也是避免紅包掉到地上有損財氣。

八、別在長輩面前把紅包打開

不少人在收到紅包後會當場拆開看多少錢，這其實是一件很失禮的事情，因此，家長要先做好小孩的「行前教育」，先告知別在長輩面前打開紅包查看金額，以免失禮了。

九、紅包錢晚一點再動用

拿到紅包後，可以先放在枕頭底下「壓歲」壓個15天，等待元宵節過後。主要是這紅包是一種祝福，讓未來一年更健康平安，若是就學中的孩子，是希望學業更進步更好，因此最好等到元宵節過後，再動用這筆錢、或者再存入銀行。

▲▼ 紅包,別在長輩面前查看紅包金額。。（圖／記者王麗琴攝）

▲在長輩面前查看紅包金額是件失禮的事。（圖／記者王麗琴攝）

ET快訊
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關鍵字：紅包,除夕,春節

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