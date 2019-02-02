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結婚80萬壓力大！新娘心疼「婚紗別拍了」　夫霸氣砸10萬照拍：一生回憶

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▲▼結婚,新娘,婚紗,婚禮。（圖／pixabay）

▲準新郎認為「一輩子就一次」，當然要把婚禮辦到最好。示意圖，與本文無關。（圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

「我寧願把錢省下來拿去買房子，或是以後養小孩的基金！」一名準新娘近期與未來丈夫籌備婚禮，但她發現光是拍婚紗就要破10萬，再加上婚攝、婚禮現場佈置、喜餅、金飾等就要破80萬元，對她跟丈夫來說負擔太大，想說能省則省便與老公商量不要拍婚紗照，或是一桌吃8000元就好，但老公堅持「一輩子就一次」要好好辦，讓她超苦惱。

準新娘在臉書「爆怨公社」PO文說，她已和媽媽商量好，會退還聘金20萬元來辦婚禮，但老公堅持不收，「還有我家這邊親戚不多，我也沒打算請很多之前的同學、朋友，之前也沒常來往，不用吃多好，結果留了10桌給我家親朋好友，選了一桌15000元的菜色。」

▲喜帖,喜宴,結婚,新婚。（示意圖／CFP）

▲雖然可以收紅包減緩壓力，但往往連打平都很難。示意圖，與本文無關。（示意圖／CFP）

原PO對拍婚紗照也很無感，覺得只是拍完欣賞過一次，N年後也不會再拿出來看，但婚紗店基本款也要4萬元，對她來說根本已經是天價了，結果老公找更貴的要6萬；她無奈說，照一組就要6萬元，加上場地、司機、婚攝住宿等，就要破10萬了。

再加上其他喜餅、婚紗現場布置，初估就要60萬元，但她覺得家境也沒有很好，不如省下一些錢，像是不要拍婚紗照，或是喜宴每桌的價格壓更低一些，把錢省起來當作未來買房基金更好；她細算過後便與老公討論，但對方堅持認為「一輩子就一次」，讓她超苦惱。

準新娘透露，從新細算過後發現，加上金飾、喜宴的錢，應該會破80萬了，有些明明很多都是沒有必要的，喜宴一桌8000元有找的，幹嘛要花到1.5萬元，「我是覺得要量力而為，寧願把錢省下來拿去買房子，或是以後養小孩的基金，結完了婚沒有了錢，這一點意義都沒有......。

▲▼結婚,婚紗,新娘,婚禮。（圖／取自Pixabay）

▲各位女孩們，妳覺得一定要拍婚紗嗎？示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

準新娘的苦惱，讓網友讚爆是個好妻子，「很難得遇見理智的結婚女性～尤其現在想替對方和自己省錢的少之又少囉，他如果不想要一堆人搶」、「這個老婆哪裡找的～～」、「奇女子，通常婚紗照這種東西都是女方會比較要求，還不曾聽過女方對於婚紗照沒那麼講究的，你很棒」。

也有人認為這種老公實在很優質，「他是認為錢再賺就有，回憶錯過就沒了」、「這是他疼妳的方式，開開心心的結婚吧」、「他很愛你」、「兩位是天作之合，都很替對方著想，祝百年好合」、「浪漫的老公，務實的老婆」、「有這種老公還嫌」。

許多走進婚姻的過來人分享經驗說，「婚紗照真的是結婚後只會在床底下或倉庫裡，根本不會再拿出來看」、「結婚而已，我覺得不用這麼鋪張浪費，不是人人都是周杰倫」、「覺得公證比較好 那些錢可以拿來做好多事」。

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▼雖然結婚很開心，但往往收到的禮金讓人很寒心。示意圖，與本文無關。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲紅包，開工，經濟，紅利，年終，獎金。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

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關鍵字：婚紗,婚紗照,結婚,聘金,喜宴,公證結婚,爆怨公社

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